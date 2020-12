Kan give gener: Bygger rampe ved stationen

Hovedstadens Letbane går nu i gang med byggeriet af den kommende rampe, som skal føre letbanen op og ned mellem broen på Søndre Ringvej og Glostrup Station. Med rampen vil letbanen kortvarigt forlade Ringvejen for at køre helt ned til Glostrup Station, så man som passager nemt og hurtigt vil kunne skifte mellem letbane, tog og bus.

Arbejdet i området har været i gang siden foråret, hvor der er bygget broer til letbanen og hvor man har forberedt området langs jernbanesporene, hvor letbanen skal løbe på den tidligere parkeringsplads. Derfor er parkeringsområdet blevet ryddet, og bygninger ved stationen er revet ned for at gøre plads til letbanestationen.

Fra uge 2 i det nye år forventer Hovedstadens Letbane at tage hul på en periode med støjende arbejde, hvor der laves fundamentet til den kommende rampe. Det støjende arbejde består primært af at vibrere spunsplader i jorden langs banen fra broen og ned mod Glostrup Station. Her vil spunspladerne være med til at danne rammen for letbanens fremtidige linjeføring.