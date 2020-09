Kan du huske

- Det lokale handelsliv har stor betydning for byen. Det er blandt andet sådan, vi mødes. Det har ændret sig med årene. Hvor der før var mange små butikker, er der i dag butikscentre og internethandel, sagde Hvidovres borgmester Helle Adelborg, da hun åbnede udstillingen "Forretninger i Hvidovre Syd".

Hun har boet næsten hele sit liv i dette område af Hvidovre, og for hende og mange andre rummer udstillingen masser af minder.

- Vi skal bruge de butikker, vi har - netop fordi de er vigtige for byens liv. Derfor har udstillingen også stor aktualitet, understregede hun.

- Forretninger og deres historie fylder meget i erindringerne fra livet i Hvidovre, og derfor er de meget væsentlige, når lokalhistorien skal fortælles. Forretningerne har været pejlemærker i byen. Derfor er det interessant at få kortlagt hvilke forretninger, der gennem årene har ligget hvor i Hvidovre, siger Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs formand Anders Aalund.

En arbejdsgruppe med syv frivillige fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har bistået Forstadsmuseet med at få kortlagt forretningerne i Hvidovre Syd. Gruppens arbejde er en fortsættelse af kortlægningen af forretninger i Hvidovre Nord, der blev præsenteret ved en udstilling i 2019.

Et pejlemærke

Nu gælder det forretningerne, der har ligget på Hvidovrevej syd for Brostykkevej, Hvidovre Enghavevej, Strandmarksvej, Frihedens Butikscenter, Gammel Køge Landevej og Brostykkevej.

Ved at gennempløje trykte kilder såsom telefonbøger, Kraks vejvisere, byggesagsarkivet, Hvidovre Avis, Parcellisten, Velkommen til Hvidovre har gruppen fundet frem til 1330 forretninger, der har ligget på 332 adresser. På samme adresse kan der i årenes løb have ligget flere forskellige forretninger, eller der kan have været skiftende indehavere.