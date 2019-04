Se billedserie Cirkusmuseet i Hvidovre inviterer til cirkusleg i påskedagene.

Kan blive artister i påsken

Vestegnen - 15. april 2019 kl. 06:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkus kan give oplevelser for hele familien, ikke mindst, når man har mulighed for at kaste sig over artisteriet på egen krop - og det kan man på Cirkusmuseet i påskeferien.

Børn og voksne vil hurtigt erfare, at det kræver mod at udføre kunstner i trapezen eller stoffet, der hænger oppe under loftet i Cirkusmuseets særlige hus indrettet udelukkende til cirkusaktiviteter. Til gengæld kan det være, at man har den koordination, der skal til for at få tørklæderne og senere måske boldene eller keglerne til at flyve i de rette kaskader, når man kaster dig over jongleringen.

For det er én af de ting, som man hurtigt vil erfare, når man kaster dig over cirkuskunsten - der er en disciplin til alle, hvor man kan få sit talent til at skinne igennem.

I påsken kan man opleve det fra den 14.-18. og igen fra den 21.-22. april, når Cirkusmuseet byder indenfor til cirkusleg fra kl. 11-12.30.

- Cirkusleg er for alle aldre, og det ender som regel med, at bedstefar viser ligeså stor legelyst som barnebarnet, selv om han måske holder sig til de jordnære aktiviteter. Og bedstefar kan også få ny viden om sine evner såvel som barnebarnets, og der vil i hvert fald være lige store smil, fortæller Mikkel Knudsen, der er afdelingsleder på Cirkusmuseet.

Mærkværdige rekvisitter

Men Cirkusmuseet er ikke blot cirkusleg, det er også en fantastisk udstilling med smukke kostumer, som f.eks. Diana Benneweis flotte rober. Mærkværdige rekvisitter, som Hofflands mundbid, som han brugte, når han skulle løfte en hest med rytter med tænderne. Eller sjove film f.eks. med klovnen Charlie Rivel.

I udstillingen kan familien også boltre sig med at gå på line, klæde sig ud, måle styrke eller tage på forbryderjagt.

- Et besøg hos os skal være en involverende oplevelse, hvor du som gæst også får artisteriet ind under huden for herigennem at få større respekt for cirkuskunsten, siger Mikkel Knudsen.

Derfor kan man i påsken også slå fantasien løs på museets kreative værksted, hvor alle remedier er til rådighed til f.eks. at lave sin egen artist af pap og pailletter.

Kombinér med biler

I påsken kan man desuden kombinere et besøg på Cirkusmuseet med et besøg i udstillingen »Familien Danmark på hjul - Årets bil 1969-2019«, der er lavet af Forstadsmuseet.

Her kan børn og voksne opleve de 53 biler, der er blevet kåret til årets bil, samt få et blik på den tid de er blevet til i. Der er også masser af aktiviteter for hele familien i denne udstilling, hvor man f.eks. kan bygge fremtidens bil i LEGO eller pakke en bil på tid.

Man kan købe en kombibillet til både Cirkusmuseet og udstillingen om årets bil og få en hel dag til at gå i Avedørelejren, da Cirkusmuseet og udstillingen med bilerne kun ligger 300 meter fra hinanden.

Man kan læse mere på cirkusmuseet.dk og forstadsmuseet.dk