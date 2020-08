Kan beton pynte? Hospital udsmykkes

Kan beton pynte? Det korte svar er ja. Lige nu er nybyggeriet ved Hvidovre Hospital ved at blive udsmykket med en 1.347 meter lang kunstfrise i beton.

1.347 meter. Så lang er den nye betonfrise, som er ved at blive sat op på facaden af den nye hospitalsbygning ved Hvidovre Hospital.

Hun fortsætter.

"Og netop det menneskeskabte er et symbol på, hvordan både patienter og pårørende på et hospital hele tiden bliver mødt af varme hænder, der står klar til at hjælpe."