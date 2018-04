Kampklædt politi rykkede ud til boligkvarter med trukne pistoler

Politifolk har sent mandag eftermiddag foretaget en anholdelse i forbindelse med en aktion i et boligkvarter i Albertslund.

På Twitter ønsker politiet umiddelbart ikke at frigive informationer om baggrunden. Man nøjes med at skrive, at man er rykket ud "i forbindelse med et mistænkeligt forhold".

Ved 18.30-tiden oplyser Københavns Vestegns Politi, at der er sket en anholdelse - og at det er sket i forbindelse med efterforskning "af et kriminelt forhold".

Hvilken form for kriminalitet, der er tale om, ønsker vagtchefen imidlertid ikke at udtale sig om. Desuden er der tavshed om den anholdte persons alder og køn.