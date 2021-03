- De fleste bilister vil heldigvis gerne gøre det rigtige og overholde hastighedsgrænserne. Derfor har det en effekt, når bilisterne ser en vejkantplakat og bliver mindet om at tjekke deres hastighed, siger Michelle Laviolette. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Kampagne: Sæt hastigheden ned

Vestegnen - 17. marts 2021 kl. 11:22 Kontakt redaktionen

Der er stor forskel på, hvor i landet der sker flest ulykker med for høj fart, som koster liv.

Lige nu sætter Rådet for Sikker Trafik og 75 af landets kommuner en landsdækkende kampagne i gang med fokus på landevejene, hvor de fleste dødsulykker sker.

Landevejen er den vejtype, hvor flest bliver dræbt i trafikken i Danmark. I perioden 2014 til 2019 blev 401 personer dræbt i ulykker, hvor for høj hastighed var involveret. Særligt hårdt ramt er de jyske politikredse, hvor der er mange landevejsstrækninger, og gennemsnitshastigheden ligger over det tilladte.

I følge Vejdirektoratet skete der på Vestegnen 16 trafikulykker med dræbte i perioden fra 1014 til 2019, 2016 er ikke med i opgørelsen.

Krydsende trafik For høj fart er især et problem i kombination med, at der på landevejene er krydsende trafik fra sideveje, mange forskellige typer trafikanter, og at der ikke er autoværn mellem vejbanerne, som forhindrer modkørende biler i at køre frontalt sammen.

Derfor er det afgørende, at de, der kører for stærkt på landevejene, sætter hastigheden ned på det tilladte, for det kan redde mange liv. Heldigvis er et flertal af danskerne enige i, at det er uacceptabelt at køre for stærkt i landzonerne.

Tre ud af fire bilister mener nemlig, at det ikke er acceptabelt at køre 100 km/t på landevejsstrækninger, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion i 2020 for Rådet for Sikker Trafik.

9.600 kørte for stærkt - Det er positivt, at så mange tager afstand fra at overskride hastighedsgrænsen, men alligevel sigtede politiet på en enkelt uge i januar omkring 9.600 bilister for at køre for stærkt. Bilisterne føler sig trygge på landevejen, og man kan blive lullet ind i en fortælling om, at det plejer at gå godt at køre lidt for stærkt. Men fysikkens love kan man ikke ophæve, så sker der noget uforudset, har hastigheden helt afgørende betydning for, om det ender med en ulykke, siger Michelle Laviolettte, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.