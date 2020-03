Se billedserie Sprængningen i Kongsholmparken i Albertslund efterlod dette krater. Foto: Presse-fotos.dk

Kæmpebraget over Vestegnen: Her er politiets forklaring

Vestegnen - 21. marts 2020

Siden der fredag aften den 14. februar lød et kæmpe brag, som kunne høres over store dele af Vestegnen, har politiet efterforsket sagen intensivt. Nu er man nærmere en forklaring.

Da politifolkene på vagtcentralen hos Vestegnens Politi fredag aften den 14. februar hørte et kæmpe brag, var de klar over, at der var tale om noget usædvanligt.

Hvad der ellers var en almindelig fredag aften for vagtchefen og mandskabet, udviklede sig hurtigt til en større opgave. Kort efter braget kunne høres og mærkes på politigården på Birkelundsvej i Albertslund, begyndte telefonerne at kime.

Beboere på en stor del af Vestegnen havde hørt eller mærket det kæmpemæssige brag, og nogle mente også, der havde været et lysglimt på hilmen. Ingen kunne dog fortælle præcist, hvor braget kom fra.

Vestegnens Politi vurderede, at braget kom fra et sted mellem Vallensbæk og Albertslund, og flere politipatruljer blev sendt ud for at lede efter spor. Sent samme aften gav det resultat, da der blev fundet et cirka én gange én meter stort "krater" i Kongsholmparken i Albertslund Syd.

Vestegnens Politi tilkaldte sprængstofeksperter og andre teknikere, og en omfattende efterforskning gik i gang.

Fandt ulovligt fyrværkeri Tirsdag den 18. februar slog Vestegnens Politi til mod et rækkehus i Albertslund, hvor man under en ransagning fandt en større mængde ulovligt krudt og fyrværkeri, og remedier som kan bruges til fremstilling af ulovligt fyrværkeri som fx kanonslag. En person blev anholdt og sigtet, og er også mistænkt i forbindelse med sprængningen få dage tidligere.

Vestegnens Politi var tilfreds med, at det var lykkedes at få fjernet fyrværkeriet fra et boligområde, hvor det potentielt kunne udgøre en risiko.

Efterforskningen og de tekniske undersøgelser fortsatte, og i dag kan Vestegnens Politi ikke udelukke, at det sortkrudt, som blev anvendt ved sprængningen i Kongsholmparken, kunne stemme overens med. hvad der blev fundet ved ransagningen tirsdagen efter.



Vestegnens Politi har gennemført en omfattende efterforskning. Foto: Presse-fotos.dk



- Det er, på baggrund af de tekniske undersøgelser, vores klare opfattelse, at der er en sammenhæng, siger politikommissær Henrik Hougaard, Vestegnens Politi.

Og det flugter også med det kæmpe brag, som borgerne kunne høre, kombineret med geografien i området og med kraterets størrelse.

- Der er fortsat tekniske undersøgelser i gang, og vi har ikke endnu vished for, hvor stor en mængde krudt, der var tale om, fortæller Henrik Hougaard.

Sprængningen i Kongsholmparken blev formentlig udløst ved hjælp af en eller anden form for lunte eller forsinkelsesmekanisme, så gerningsmanden kunne nå væk, inden det bragede løs.

Fortsat efterforskning Hvad motivet til sprængningen var, ligger endnu ikke klart.

- Vi har en formodning om, at det krudt vi fandt i boligen i Albertslund, skulle bruges til fremstilling af ulovligt fyrværkeri som fx kanonslag. Lige nu er der ikke noget, som tyder på andre former for kriminalitet, men vi efterforsker fortsat sagen, og her kigger vi også på tværs af afdelinger her i Vestegnens Politi og på tværs af politikredse, siger Henrik Hougaard.

Aktuelt skal Vestegnens Politi have alle resultater af de tekniske undersøgelser i hus. Når sagen er efterforsket færdig, vil den blive sendt til vurdering hos anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi, der skal tage juridisk stilling til, hvilke tiltaler, man vil rejse i en kommende retssag.