I Rødovre får 4.900 tilfældigt udvalgte borgere tilbud om at svare på, hvordan de har det.

Kæmpe undersøgelse: Hvordan har du det?

Vestegnen - 07. februar 2021 kl. 11:25 Kontakt redaktionen

Har du nogen at tale med? Har du været ved egen læge? Ryger du? Er din livskvalitet påvirket af Covid-19-pandemien?

Spørgsmål som disse og flere til lander i løbet af de næste par måneder i e-Boksen hos cirka 100.000 borgere i hovedstadsregionen - og hos i alt 300.000 borgere i hele Danmark.

Den store spørgeskemaundersøgelse af danskernes sundhed, »Hvordan har du det?«, gennemføres nu for fjerde gang nationalt og denne gang er det særligt relevant, da vi står midt i en global sundhedskrise. Derfor opfordres alle, der får spørgeskemaet til at besvare det.

Har taget initiativer I Rødovre er det 4.900 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år, der bliver spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at forebygge sygdomme og give borgerne mere målrettede tilbud til at leve et sundt og godt liv.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen "Hvordan har du det?" foretages i Rødovre og i hele Danmark. I alt får 300.000 danskere spørgeskemaet om sundhed. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor der er særlige udfordringer netop nu. For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

- Vi bruger Sundhedsprofilen som et redskab til at målrette og prioritere vores sundhedsindsatser i Rødovre Kommune. Undersøgelsen giver et billede af, hvilke udfordringer borgerne har, og hvad borgerne ønsker at ændre. Det kan være at stoppe med at ryge, blive mere fysisk aktiv, eller få hjælp til at håndtere stress i hverdagen. Det er helt afgørende, at vi ved, hvor skoen trykker for at kunne give borgerne de bedste sundhedstilbud, fortæller Rødovres borgmester Britt Jensen.

Sidste undersøgelse viste, både på landsplan og i Rødovre, at danskernes sundhed haltede på flere områder. Blandt andet viste svarene fra Rødovre, at over halvdelen af borgerne var overvægtige, hver femte følte sig stresset, og 18 procent røg til daglig. Undersøgelsen viste også, at jo højere uddannelse, jo bedre sundhed har man. Svarene har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.

- Sundhedsprofilens tal har blandt andet gjort, at vi har styrket den tidlige indsats mod overvægt, og familier kan få hjælp til at forebygge overvægt eller få rådgivning til et sundere liv. Vi har også sat målrettet ind mod rygning, så alle Rødovres børn får mulighed for at få et sundt liv, siger Britt Jensen. Artiklen fortsætter under boksen

Sådan foregår undersøgelsen Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det?



Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i e-Boks eller med brev.



Spørgeskemaet vil enten komme fra Region Hovedstaden eller fra Statens Institut for Folkesundhed.



Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Det er frivilligt, om man vil deltage.



Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel.



For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.



De fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.



Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022 på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Ensomme unge Da resultaterne fra den sidste undersøgelse i 2017 kom ud, pegede de blandt andet på, at rigtig mange unge føler sig ensomme. Den viden kunne den frivillige sociale ungdomsorganisation Ventilen, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, bære med sig i deres arbejde:

- Der gik lang tid, før jeg forstod, at det var ensomhed, jeg følte. Og jeg følte mig alene med følelsen. Når man så finder ud af, at der er rigtig mange andre unge i landet, der har det på samme måde, så er det for det første trist, men på en måde også rart at vide, at man ikke er den eneste. Jeg var helt normal, fortæller Kasper, der tidligere kom i Ventilen, et mødested for ensomme unge.

Skal omsættes til konkrete indsatser Det ligger i kernen af undersøgelsen, at den opnåede viden skal omsættes til målrettede konkrete initiativer, som hjælper sundheden i bedre retning for os alle. Og det gør en forskel for en organisation som Ventilen, fortæller Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen:

- Som en organisation der i mere end 20 år har mødt og hjulpet nogle af de mange unge, der føler sig ensomme, er det en kæmpe hjælp at få ny og valid viden om emnet. Det, at der også kommer fokus på problemet i en undersøgelse som »Hvordan har du det« betyder meget af flere årsager. Det bekræfter og øger relevansen af vores arbejde og indsatser og giver os nogle tal for problemets desværre store omfang. Det kan vi bruge til at få politikere, fagfolk, institutioner, undervisere og ledere til at lytte - og til at prioritere at gøre noget ved det. Og ikke mindst giver det også ny viden, som vi kan bruge til at gøre vores eget arbejde bedre, men også til at ruste andre.