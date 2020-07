Se billedserie Kommunerne har løbende foretaget reparationer - som her på Bakke Top Trine i Hvidovre. Det er dog nødvendigt med en gennemgribende renovering, hvis trækæmperne skal blive liggende. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe succes er ved at rådne op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe succes er ved at rådne op

Vestegnen - 04. juli 2020 kl. 18:05 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seks glemte kæmper, der blev skabt til Vestegnens Kulturuge i 2016, er nået til reparationsalderen. Hvis ikke kommunerne snart gør noget, må de populære trækæmper pilles ned.

Teddy Venlig i Høje-Taastrup, Lille Tilde i Vallensbæk, Thomas På Bjerget i Albertslund, Oscar Under Broen i Ishøj, Sovende Louis i Rødovre, og Bakke Top Trine i Hvidovre.

De seks trækæmper på Vestegnen har været en dundrende succes. Børn og voksne fra nær og fjern flokkes om trækæmperne og de naturoplevelser, som er knyttet til dem.

Det er kunstneren Thomas Dambo, der har skabt de seks trækæmper. Det skete i forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2016, hvor børn og voksne kunne gå på jagt efter trækæmperne og samtidig få nye naturoplevelser.

De seks trækæmper er opført i genbrugstræ, og med hjælp af frivillig arbejdskraft fra lokalområderne. Hele idéen var at skabe en sammenhængende natur- og kunstoplevelse for Vestegnens Kulturuge dét år. Det var også meningen, at vind og vejr efter en tid skulle nedbryde trækæmperne på naturlig måde.

Det gik anderledes. De seks trækæmper blev en kæmpe succes, og er fortsat en stor attraktion på og udenfor Vestegnen.

Renoveringer nødvendige Problemet er bare, at trækæmperne nu er brudt ned i en sådan grad, at de ikke har langt igen. Godt nok har de enkelte kommuner gennemført mindre reparationer, men hvis trækæmperne skal blive stående i flere år, så kræver det en gennemgående renovering af det indvendige træskelet - blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager.

Vestegnens Kulturuge har ikke pengene, og derfor er opgaven overladt til de enkelte kommuner og deres økonomi. Selv om det oprindelig blev rost som et projekt i fællesskab på tværs af Vestegnen.

Nu skal det så afgøres, om de populære trækæmper skal renoveres og blive stående, eller om de i bogstaveligste forstand skal rådne op.

- Jeg har lagt op til, at trækæmperne får en grundig renovering. Flere er rådne i selve træskelettet, og det vil være for farligt at lade trækæmperne blive stående. Jeg vil mene, at september måned er sidste frist for en beslutning om, hvad der skal ske, siger kunstneren Thomas Dambo.

- Jeg er ret sikker på, at der i kommunerne er vilje til en renovering, men det går bare for langsomt, tilføjer Thomas Dambo.

Trækæmperne på Vestegnen »De seks glemte kæmper« blev skabt til Vestegnens Kulturuge i 2016.

Thomas Dambos trækæmper på Vestegnen er kendt for deres overvældende dimensioner, humor og kærlighed til detaljen. De er milde og venlige og indbyder til leg.

Til selve udformningen af kæmperne har Thomas Dambo ladet sig inspirere af omgivelserne, og kæmperne har alle fået navne efter en de frivillige, der har hjulpet med den konkrete kæmpe.

»De seks glemte kæmper« er placeret på steder, hvor man ikke umiddelbart kan se dem, og hvor man får nye naturoplevelser, når man skal lede efter dem. Man kan gå på jagt efter den lokale trækæmpe - men man kan også tage cyklen og få en fantastisk oplevelse med at finde alle seks trækæmper på Vestegnen.

Her er trækæmperne placeret:

Høje-Taastrup: Teddy Venlig. Hakkemosen.

Albertslund: Thomas På Bjerget. Ved Høeghsbjerget, Kongsholmparken, Borgmester Hans Nielsens Vej, 2620 Albertslund.

Ishøj: Oscar Under Broen. Ishøj Strandpark.

Hvidovre: Bakke Top Trine. Ved Quark Naturcenter, Avedøre Tværvej 56, 2650 Hvidovre.

Vallensbæk: Lille Tilde. Vallensbæk Mose, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk.

Rødovre: Sovende Louis. Ved stien mellem Absalon Camping og stadion.

Læs mere om »De seks glemte kæmper« og hvor man finder dem på www.thomasdambo.dk

Han vil selv være ærgerlig over, hvis ikke det lykkes at finde en løsning, for folk er rigtig glade for de seks trækæmper.

- Jeg håber virkelig, at trækæmperne bliver reddet, siger Thomas Dambo, og peger selv på, at de har været en markant succes både på Vestegnen, nationalt og internationalt.

Det genbrugstræ, som trækæmperne er bygget af, var i høj grad lokale donationer - fx europaller fra byggepladser, eller overskudstræ fra byggemarkeder. Træet blev ikke behandlet og beskyttet, netop fordi det dengang ikke var meningen, at trækæmperne skulle ligge permanent i naturen. Ingen havde regnet med, at De Seks Glemte Kæmper ville blive en så stor succes.

Hvis trækæmperne skal overleve, så er det nødvendigt at bygge skeletterne af trækæmperne op med nyt og bedre træ, som behandles, så det kan modstå vind og vejr og fugt fra jorden, påpeger Thomas Dambo.

Kontakt til borgmestre Vestegnens Kulturinvesteringsråd står bag Vestegnens Kulturuge. Formanden er Hvidovres borgmester Helle Adelborg, og hun håber også, at det lykkes at finde penge, så trækæmperne kan overleve.

- Vi har ikke pengene i regi af Vestegnens Kulturinvesteringsråd, så det er op til de enkelte kommuner at finde egne midler, forklarer Helle Adelborg. Det kan fx ske i forbindelse med budgetlægningen efter sommerferien.

Hvidovres borgmester fortæller, at hun vil tage kontakt til de øvrige borgmestre om sagen.

Der er forskel på, hvor medtaget de enkelte kæmper er. Nogle ligger i fugtige områder, andre på mere tørre arealer. Det gælder fx Bakke Top Trine i Hvidovre. Her har kommunen netop valgt at give trækæmpen en lille overhaling.

- Vi ved, at trækæmpen bliver brugt rigtig meget, og så skal den også være forsvarlig. Vi kan ikke have at søm stikker ud eller træ sidder løst, så børn der leger på trækæmpen kommer til skade, understreger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.