Kæmpe ordre: Affaldsbeholdere i genbrugsplast

Vestegnen - 19. juni 2021

Vestforbrænding er drivkraften bag et storstilet udbud til en værdi af 630 millioner kroner. Udbuddet omfatter hele 34 sjællandske kommuners og selskabers indkøb af affaldsbeholdere, som skal opfylde fremtidens krav til husstandenes sortering af affald i 10 fraktioner. De nye affaldsbeholdere skal produceres af genbrugsplast, lyder et af kravene i udbuddet, som træder i kraft i det tidlige efterår.

Her i området er I/S Vestforbrænding, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune/Glostrup Affald A/S, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune en del af udbuddet.

Alle kommuner og affaldsselskaber har via deres repræsentanter indgået i udformning af udbuddet, og der er gennemført markedsdialog med virksomheder, som potentielt kan byde ind med viden og erfaring på området. På samme måde vil alle parter kunne indgå i evaluering og vurdering af de aftaler, der skal indgås.

- Vi har længe troet på et øget samarbejde mellem affaldsselskaberne og deres ejerkommuner på udbudsområdet. Der er også en klar tendens til et øget samarbejde kommunerne imellem, og med dette meget store udbud, som Vestforbrænding har stået bag som drivkraft og initiativtager, mener jeg, at alle parter har vist, at det kan lade sig gøre og giver mening. Særligt når vi ved, at fremtiden på affaldsområdet er en øget ensartethed i husstandsindsamlingen i hele landet, siger Jacob Sten Jensen, som er udbudschef i Vestforbrænding, som tilføjer, at processen med at forme udbuddet har skabt nogle værdifulde erfaringer, og at den har været rigtig god med stort engagement fra mange sider.

Direktør for Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, er særligt glad for dette samarbejde:

- Samarbejde indgår i Vestforbrændings strategi, som et af de meget centrale punkter. Uanset om det handler om offentlige eller private aktører, så er vi af den overbevisning, at vi kun når klimamålene og resultaterne gennem samarbejde. Ingen med den klimaopgave, vi står over for, kan løfte den alene. Derfor er jeg glad for at vi er kommet i hus med dette fælles udbud.

Skal kunne genanvendes Det fælles udbud betyder ikke en total standardisering af affaldsbeholdere i alle kommuner. Mange kommuner har særlige behov på grund af geografi, bebyggelse og befolkningstæthed. Derfor kan virksomheder, der indgiver tilbud, gøre dette på basis af 12 forskellige kontrakter med i alt 432 løsninger, som imødekommer de særlige krav og ønsker kommunerne har.

- Vi har skabt en meget fleksibel model for udbuddet i erkendelse af, at ingen leverandør er i stand til selv at kunne levere alle de beholdere, der bliver brug for i de kommende år. Så at lave et udbud, som kan maksimere kapaciteten og medvirke til at sikre leverancerne har også været prioriteret meget højt, fortæller Jacob Sten Jensen, som erkender, at der fra start skal leveres mange beholdere på relativ kort tid, og at en succes med udrulningen også afhænger af, at leverandørerne ikke rammes af råvaremangel, produktionsstandsninger eller en ny bølge af corona-nedlukninger.

Affaldsbeholderne, som er omfattet af udbuddet, er alt fra tohjulede beholdere med to kamre til tre- og firehjulede beholdere med op til fire kamre og miljøbokse.

Der stilles udover krav til brug af genanvendt plast blandt andet også krav til, at beholderne skal kunne genanvendes igen, at de lever op til EU-standarder, at beholderne tager hensyn til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø, at borgerne - også de ældre - kan håndtere dem uden besvær, og at der stilles minimum fem års garanti.

Det forventes, at der kan underskrives kontrakter i begyndelsen af august.

- Det bliver en lidt hektisk sommer, vores udbudskonsulenter på Vestforbrænding kommer til at se ind i, men det vigtigste er, at vi sørger for at støtte kommunerne i, at aftalerne bliver brugt rigtigt, og at de føler sig polstrede til at kunne administrere opgaven bedst muligt - ikke mindst i forhold til borgerne, siger Jacob Sten Jensen.