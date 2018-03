Kæmpe musikalsk samarbejde

Forinden havde eleverne brugt musiktimerne til at indstudere nogle numre, som så blev sat sammen og øvet i fællesskab frem mod to koncerter samme dag med fokus på blokfløjten og på sang.

»Mange voksne kan nok huske blokfløjten fra deres egen skoletid. Selv i 2018, hvor vi har mange digitale muligheder, er blokfløjten stadig et fantastisk godt instrument at starte sin musikalske dannelse og eventuelle karriere på, fordi man nemt kan få lyd i den - man kan hurtigt fokusere på at lære noder, man skal koncentrere sig om at lytte, og man skal bruge sin krop og sin vejrtrækning for at få lyd og finmotorik i fingrene,« fortæller musikskoleleder Jens Seneberg Nielsen.