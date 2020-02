Kæmpe brag: Har du set noget?

Vestegnens Politi er lige nu nærmest på bar bund i forbindelse med et større brag, som fredag aften lød i Albertslund og Vallensbæk Nord.

Det kæmpe brag kunne høres over store dele af Vestegnen. Der er meldinger fra beboere i både Albertslund, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Taastrup og Rødovre om braget.

Mange har set et større lysglimt, lige inden braget kom - og mange har desuden mærket en form for trykbølge.

Politiet vil meget gerne høre fra folk, det har set noget eller ved noget - at mange har hørt braget, ved de godt hos politiet. Vestegnens Politi hørte nemlig selv braget, der kom kort før klokken 20.57.

- Det var et kæmpe brag, og vi kunne også mærke det i huset, fortæller et vidne, der bor i området omkring politigården i Albertslund. Personen så også røg fra omkring Kongsholmparken i Albertslund Syd. Her har flere oplevet det kæmpe brag. En beboer i Spættens Kvarter fortalte således, at han troede, at det var en bil lige uden for, der eksploderede.

- Lige nu ved vi ikke, hvad der er sket. Vi har været ude med patruljebiler og har gennemkørt området, så godt det er muligt her i mørket, men vi har ikke fundet noget eller nogen endnu, fortæller vagtchef hos Vestegnens Politi, Thomas Christensen.

Han kunne selv høre braget fra vagtcentralen på politigården.

- Foreløbig tyder det på, at det høje brag har udgangspunkt omkring Kongsholmbjerget, tilføjer vagtchefen.

- Vi har patruljeret intenst i området, men endnu ikke fundet årsagen til braget. Vidner som præcist kan udpege stedet hvorfra braget har lydt kan henvende sig på telefon 114, siger vagtchefen.

Om braget er kommet fra kraftigt fyrværkeri, eller noget andet, er endnu uafklaret. Nogle gætter på, at selv kraftigt fyrværkeri ikke kan høres så langt omkring, og en af teorierne er en form for meteornedslag. Men, som sagt, der er endnu ikke bekræftet noget som helst.

Vestegnens Politi har også været i kontakt med skadestuerne i området, men der er ikke kommet personer ind med skader.