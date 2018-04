Se billedserie Den baneansvarlige Chris Hague er i gang med at klargøre banen. Han har tidligere været ansat i FC København, og han har også været »Groundsman«, som det hedder på engelsk, på Wembley. Foto: Anders Ole Olsen

Kæmpe billedserie fra Brøndby Stadion: Se Zornigers kontor, omklædningsrum og meget andet

Vestegnen - 07. april 2018 kl. 10:13 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag går de blå og gule fra Brøndby IF på banen til anden kamp i slutspillet i denne sæson af Superligaen, og dermed spiller drengene fra Vestegnen den første to hjemmekampe i træk. Først møder man Horsens og ugen efter venter kampen mod rivalerne fra FC København i »New Firm«.

Når Brøndby-spillerne træder ind på Brøndby Stadion er der masser fans, der støtte drengene fra Vestegnen i bestræbelserne på at komme tilbage til toppen af Dansk Fodbold.

I denne sæson går det godt, og i grundspillet af Superligaen sluttede Brøndby på førstepladsen med 60 point ligesom FC Midtjylland på andenpladsen, mens FC Nordsjælland blev treer med 50 point og FC København firer med 44 point. Og for første gang siden 2005 har man en realistisk mulighed for at blive mestre.

Kim Vilfort er en af de Brøndby-legender, der selv var med i klubbens storhedstid i 1990'erne, og i dag er han ansat som chef for Masterclass i Brøndby IF, som er talentsatsningen i klubben. Han er glad for, at det går klubben godt, og det er noget, man mærker overalt i klubben.

»Når superligaholdet vinder mange kampe, smitter det af på alt, hvad der har med klubben at gøre. Og så bliver det hele sjovere, og det hele fungerer bedre. Det er det vigtigste parameter for humøret, hvordan det går dem, fordi det også er den vej rundt, at der også kan komme nogle indtægter. Så det har en stor betydning,« siger Kim Vilfort.

Men hvad er det egentlig for en kulisse, som Brøndby IF spiller på. Vi har taget et kig bag kulisserne på Brøndby Stadion, sammen med den inkarnerede Brøndby-fan og stadionrundviser Jan Johansen. For ham betyder klubben stort set alt.

»Jeg er Brøndby helt ind i hjertet,« siger han og tager sig til brystet.

»Klubben betyder rigtig meget for mig, og jeg kan nok bedst forklare det ved, at hvis vi skal til bryllup, fødselsdag eller andet, når Brøndby spiller, så siger jeg altid, at jeg kommer ikke, før kampen er færdig,« fortæller Jan Johansen, der har klubbens logo på brystlommen, en slipsenål med logoet, samt en lille med logoet på højre side af jakkesættet.

Han har været i næsten 40 år i klubben som frivillig, og har haft masse opgaver på stadion.

Blandt andet står han for pokalskabe og rundvisninger, og gennem tiden har han også været med som repræsentant for klubben på ture til udlandet. Og til stort set alle kampe er han på stadion i fire timer, før kampen begynder, for at gøre klar.

Jan Johansen har taget os med rundt i stort set alle afkroge af stadion for at tale om klubbens historie og fortælle en masse anekdoter. Kom med bag kulisserne på Brøndby Stadion ved at se mere i billedserien i toppen af artiklen, og se en fed video fra Brøndby Stadion nedenfor.