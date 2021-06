Se billedserie I et skriftligt svar siger justitsminister Nick Hækkerup, at man også fremover vil have fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne i retten. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Justitsminister: Ventetiderne i retten er en stor udfordring

Vestegnen - 05. juni 2021

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er opmærksom på, at sagsbunkerne i blandt andet Retten i Glostrup har vokset sig høje. Der er dog ikke en hurtig løsning på vej.

Avisen Vestegnen kunne i sidste uge fortælle, at Retten i Glostrup, der dækker hele Vestegnen, er grundigt presset af især et stigende antal straffesager.

Som situationen ser ud lige nu, så kan ikke-hastende sager risikere først at blive afgjort efter sommerferien 2022. De ikke-hastende sager er fx sager om såkaldt simpel vold, indbrud eller visse færdselssager.

Når det handler om alvorlige sager, så er der et mål om, at de skal afgøres inden for 37 dage. Der er tale om sager med alvorlig vold, voldtægt og andre alvorlige sædelighedssager, røveri og besiddelse af våben. Desuden bliver sager, hvor den tiltalte sidder varetægtsfængslet, prioriteret, og det samme gør sig gældende i sager, hvor en ung under 18 år efter dommen skal have sin sag behandlet i ungdomskriminalitetsnævnet. Senest har retterne fået besked på at prioritere sager om svindel med Covid-19-midler.

Retten i Glostrup overholder stort set fristen i de prioriterede straffesager, mens det altså trækker ud med de ikke-hastende sager.

Store udfordringer I et skriftligt svar siger justitsminister Nick Hækkerup:

- Lange sagsbehandlingstider udfordrer tilliden til retssystemet og er et problem, som vi skylder ofrene at se på. Derfor har regeringen allerede investeret massivt i at optimere sagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden - blandt andet i den nye flerårsaftale for politi- og anklagemyndighed. Samtidig har regeringen afsat penge til blandt andet at ansætte 10 nye dommere ved byretterne og landsretterne, der arbejder målrettet med at afhjælpe de sagsbunker, som har vokset sig endnu større på grund af Covid-19.

- Derudover har vi for nyligt fremsat et nyt lovforslag, der skal effektivisere straffesagskæden og blandt andet gøre det muligt i videre omfang at afskære nye lovovertrædelser fra allerede berammede straffesager, så sagerne kan køre videre og dermed ikke blive forsinket og trukket i langdrag, lyder det fra Nick Hækkerup, der tilføjer:

- Når det er sagt, anerkender jeg fuldt ud, at vi ikke hermed har løst de store udfordringer, som blandt andet domstolene står med. Derfor vil vi også fremover have fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Mange rammes Retten i Glostrup slog i sidste uge fast, at det ikke er tempoet i retten, den er gal med - tværtimod. Det handler om, at antallet af straffesager er steget markant, uden man i retten er blevet flere dommere.

Og de meget lange ventetider på, at sager afgøres, er skidt for alle parter i en sag. Uanset det er en gerningsperson, som ønsker at komme positivt videre i sit liv, eller det er en forurettet, der gerne vil have sat punktum.

Det er ikke kun straffesagerne, der er præget af lange berammelsestider. Det gælder også de civile sager.

Retten i Glostrup behandler hvert år et større antal civile sager om fx håndværkerregninger, ansættelsesforhold eller krav om erstatning; sager, som ofte har stor betydning for de involverede.

Hvis en sådan sag tager en hel dag i retten, er der stort set ikke ledige tider før i 2023.

Familieretlige sager om fx forældreansvar bliver dog prioriteret og behandles inden for få måneder.