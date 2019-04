Se billedserie Leder af JAC Vestegnen, Mats Erlandsson, holdt tale for sine medarbejdere, hvor flere sjove anekdoter kom frem. Foto: Søren Schaadt Larsen

Julie og kollegerne har holdt IKEA pænt i ti år

Vestegnen - 28. april 2019 kl. 14:40 Af SøreN Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julie Larsen er udviklingshæmmet, men kan alligevel fejre 10-års jubilæum hos IKEA. Jobbet har hun fået gennem JAC Vestegnen, som samme dag fejrer ti års samarbejde med IKEA. Jac Vestegnen arbejder nemlig for, at borgere som Julie Larsen kan få en meningsfuld tilværelse på arbejdsmarkedet.

- Det er et godt sted at arbejde. Jeg har fået mange gode kolleger, man snakker med alle, fortæller Julie Larsen stolt, mens hun spiser jubilæumskage og hører taler fra blandt andre IKEA Taastrups varehuschef.

Otte borgere og to pædagoger fra JAC Vestegnen i Brøndby Strand er ansat til at varetage en række opgaver i det kæmpestore varehus. De sørger for at fylde blyanter og målebånd på holderne rundt i butikken, rydde op og rengøre varer.

- Det er udfordrende arbejde, fordi vi får mange forskellige opgaver, siger Julie Larsen, som elsker sit job:

- Jeg begynder at kede mig, når jeg ikke arbejder, siger hun. Julie Larsen og kollegerne arbejder fra klokken 9 til 15 fire til fem dage hver uge. Formålet er, at de er en del af arbejdsmarkedet.

Selvtillid og selvforståelse - At arbejde steder som IKEA giver en helt anden værdi for borgerne. De får arbejdsidentitet, får uniform og arbejdsopgaver. Det giver dem stor selvtillid og selvforståelse, at de kan gøre en forskel, fortæller leder af JAC Vestegnen, Mats Erlandsson. Han fortæller, at JAC Vestegnen har cirka 420 borgere tilknyttet deres dagtilbud. Her er det fleste beskæftiget i JACs egne værksteder, men de borgere, som vil og kan mere, bliver sendt ud til forskellige virksomheder, som har opgaver, de kan varetage.

- Vi har mange lignende arbejdspladser. Blandt andet på lageret hos Nilfisk, og i Brøndby Kommunes rådhuskantine, som vi forpagter, forklarer Mats Erlandsson.

Opgaverne i IKEA ligger fast for JAC-borgerne, men alligevel hjælper to pædagoger, Jannie Værnkjær Jensen og Christian Sønderup, med at administrere arbejdet, når holdet møder ind om morgenen.

- De har brug for hjælp til at overvåge og strukturere deres hverdag, så de kan se, hvilke opgaver de skal varetage den dag, siger Christian Sønderup.

To timer spildt Medarbejderne fra JAC Vestegnen er blevet kendte for at gøre en stor indsats på deres område i IKEA. I sin jubilæumstale til sine medarbejdere, afslører Mats Erlandsson i en anekdote, at borgerne til tider har være FOR effektive:

- Jeg husker en gang, hvor en af jer havde spottet en vogn med varer, som havde stået forladt noget tid. Medarbejderen sørgede derfor for, at varerne og vognen kom på plads. Hurtigt og effektivt. Efterfølgende kom en mand, som forklarede, at han altså havde brugt to timer på at samle alle varerne sammen. Han var stiktosset, forklarede JAC-lederen til morskab for alle jubilæumsgæsterne.

- Ja, den har vi vist alle lavet, uddybede en borger fra JAC Vestegnen til yderligere morskab.

Sjove opgaver Opgaverne er nogle, som IKEA og JAC Vestegnen sammen har vurderet de udviklingshæmmede, sindslidende eller senhjerneskadede borgere fra JAC Vestegnen kan varetage. Derfor er Julie Larsen og kollegerne heller ikke ansatte i IKEA, men af JAC Vestegnen, som så udlejer medarbejderne på bestemte vilkår. Alligevel yder de en stor indsats, selvom nogle opgaver er sjovere end andre: - Rengøringsopgaverne er lidt hårde. Til gengæld vil jeg virkeligt gerne fylde op med blyanter. Så kan man gå og snakke med kollegerne, siger Niels Ryhl, som har været i JAC-ansat i IKEA i seks år og fire måneder. - Jeg synes, det sjoveste er at samle affald og varer, som kunderne alligevel ikke vil købe. Så kan jeg gå i mine egne tanker, forklarer Nicolai Wendt, som gennem tre år har været ansat i varehuset gennem JAC. Fælles for alle JAC Vestegnens ansatte er, at de nyder at møde på arbejde, møde kollegerne og udføre deres job. Det viser sig også til fejringen af jubilæet, hvor det ikke kun var JAC-kollegerne, som fejrede 10-året - det gjorde mange andre af varehusets ansatte også.