Juletræer hjælper aborre-bestanden i Ishøj havn

I disse måneder gyder aborrerne i Ishøj Havn. Og her er der en stor sandsynlighed for, at gamle juletræer spiller en rolle. For under vandet i åen er juletræer, som tidligere har pyntet i folks hjem, placeret. Her har de et nyt formål: At danne gydepladser for aborrerne, der lever i vandet.