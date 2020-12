I dette hus på Nørre Allé i Glostrup boede danser Silas Holst med sine forældre som lille. Og her pyntede hans far bjælkerne indenfor med julepynt. Foto: Jørgen c. Jørgensen

Julepynten betyder meget for Silas

Vestegnen - 26. december 2020 kl. 07:25 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Når julen nærmer sig, er det tid for danser Silas Holst til at pynte op med al den julestads, som han gennem årene har arvet, samlet og fået i gave. Han er den lykkelige ejer af 47 kasser med julepynt. Heriblandt en del julepynt fra Silas Holsts mormor, der boede i Rødovre, da danseren var lille. Og pynt fra hans eget barndomshjem på Nørre Allé i Glostrup. Vi har stillet danseren en række spørgsmål om jul, som han besvarer herunder.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Min far gik ligeså meget amok i julepynt, som jeg selv gør i dag. Han var en måned om at pynte op. Jeg kan huske, der var bjælker i loftet i vores hus i Glostrup, og min far hængte julepynt op i bjælkerne med tegnestifter, så man til sidst ikke kunne se bjælkerne for pynt. Det er helt klart gået i arv til mig, den følelse af at det ikke er rigtig jul, før der er pyntet op.

- Jeg fik meget af pynten hjemme fra min mormor, og jeg synes, der er noget hyggeligt over at bruge pynten fra ens barndom. Der er mange minder forbundet med det, som kommer igen, når man hænger pynten op. Jeg har også en del fra mit barndomshjem, og det er rart. Jeg giver selv mine egne børn et stykke ny julepynt hvert år, som de kan hænge på træet.

Har du et stykke julepynt eller andet, der betyder ekstra meget?

- Mit yndlingsjulepynt er alt med lys. Og der må også gerne være lyd. Jeg samler blandt andet på julelandskaber, og det er min søn ret begejstret for. Så hver morgen klokken seks, så afspilles en hel gang fusionsjazz af Jingle Bells, når han tænder landskaberne.

- Derudover har jeg nogle gamle julekugler fra min mormor, der er sølvfarvede, som hun havde hængende øverst oppe i sit juletræ. De får en særlig plads på juletræet hjemme hos os.

Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået?

- Jeg har fået mange gode gaver. Men når man bliver forældre, så er de bedste gaver nok dem, man får af sine børn. Sidste år fik jeg et billede, hvor der stod »Verdens bedste far« og som bestod af en masse fotografier af mine børn fra den dag, de blev født, og frem til få uger før gaven blev givet. Det var en meget smuk og personlig gave. Ting der er lavet specielt til én på den måde, det sætter jeg ekstra pris på. For så handler det ikke om, at man køber ud fra en bestillingsliste.

Hvad er essensen af jul for dig?

- For mig handler det om, at julehyggen skal være afslappet. I juledagene har jeg hvert år ferie, og derfor skal der ikke stresses. Det skal bare være hyggeligt og mulighed for at tage sig tid. Hvis det så betyder, at man først spiser risalamande klokken et om natten juleaften, så er det sådan, det er.

Hvilken juletradition betyder mest for dig? - Julen var magisk, da man var barn. Når man bliver voksen, så forsvinder den nostalgiske julemagi, og man kan nemmere vente med at pakke gaver op og få klaret de praktiske ting. Men siden jeg fik børn, har jeg fået magien tilbage, for jeg kan se den i deres øjne. Juleaften har vi en tradition med at begynde om eftermiddagen med gløgg og æbleskiver, og vi får besøg af julemanden. Onkel når desværre aldrig at opleve ham. Her får børnene så alle deres gaver, som de får lov at lukke op og lege med resten af dagen og aftenen, lige til de dejser om. Det fungerer ret godt. De voksne fortsætter bagefter med julemiddag, så på den måde har vi en eftermiddagsjul og en voksenjul samme dag.