Julehumør på jazzscene

Jazzpianisten Niels Jørgen Steen, der i tidernes morgen skrev musik til 'Vinterbyøster' og 'Jullerup Færgeby', har lørdag den 16. december på Portalens jazzscene i Greve kl. 13 samlet sin kvintet for at spille den forestående højtid ind på rette vis. 'Let It Snow', 'Winter Wonderland', 'White Christmas' og andre juleklassikere fra samme skuffe får en kærlig og bebop'sk behandling, der nok kan bringe i jazzfan i højt julehumør. Med på scenen har Niels Jørgen Steen et superkompetent hold bestående af Bob Rockwell, saxofon; Morten Højring, guitar; Bo Stief, bas og Roger Berg, trommer.