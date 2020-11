Der er julebanko i drive-in format søndag den 13. december ved Scandic Hotel Hvidovre.

Vestegnen - 30. november 2020 kl. 06:47

I en tid, hvor det er svært at samles til bankospil i traditionel forstand, er to foreninger i Hvidovre gået sammen om en god gang bil-julebanko.

Dermed er der godt nyt til alle, som godt kan lide julebanko-spil, og som savner at komme ud og deltage i et socialt arrangement på Vestegnen, under sikre rammer.

Rosenhøj Boldklub, Hvidovre Badminton Club og Scandic Hotel Hvidovre afholder drive-in banko på parkeringspladsen ved Scandic Hvidovre. Der bliver to arrangementer søndag den 13. december kl. 09.30 og kl. 13.30.

Et eventuelt overskud fra arrangementerne tilfalder Rosenhøj Boldklub og Hvidovre Badminton Club - to klubber med stor fokus på ungdomsarbejdet,

Der spilles 10 spil efter de almindelige bankoregler: Der vil være flotte præmier for én række, to rækker og fuld plade, ligesom der er udsigt til en sjov sidegevinst til nabobilen, når man får banko. Derudover byder arrangørerne på amerikansk lotteri.

Banko-numrene får deltagerne via bilradioen på FM-båndet.

Dyt i hornet Spillepladerne udleveres, når man ankommer til Scandic Hvidovre. Man skal huske at medbringe en highlight-tusch eller kuglepen, så man kan afkrydse de udtrukne numre.

Når man har banko, dytter man i hornet og tænder katastrofeblinket, og fluks kommer en af de frivillige ledere og tjekker pladen. Præmien leveres direkte i bagagerummet. Alt foregår med afstand og naturligvis efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Der udleveres et hæfte med 10 sider: Hver side er markeret med spil nr. 1, spil, nr. 2 etc. På hver side er der seks spilleplader, så man har seks vinderchancer pr. spil. Så snart et spil er færdigt, kasserer man siden og går bare videre til næste spille-ark.

Når der er banko med fuld plade i første spil, kan siden markeret med "spil nr. 1" rives af. Man kommer nu til side 2 med seks nye spilleplader. Hver spil har altså sin egen side.

Husk mundbind Der vil være mulighed for at købe kolde og varme drikke ved arrangementet - samt lidt godt at spise.

- Husk mundbind, som er påkrævet når man forlader sin bil. Og husk at brug din sunde fornuft og vis hensyn, lyder det fra arrangørerne.

Som udgangspunkt bør deltagerne ikke forlade deres biler under spillet - men toiletbesøg er naturligvis tilladt. Der vil være vagter som anviser/følger til toilettet, og alt foregår selvfølgelig med afstand og dermed sundhedsmæssigt forsvarligt.

P-pladsen åbner 45 minutter før arrangementet begynder, og parkeringsvagter vil sørge for at hjælpe banko-gæsterne på plads. Større biler vil blive placeret i den bageste del af parkerings-området.

Det vil ikke være muligt at forlade pladsen i bil, før arrangementet er færdigt.

Man kan læse mere og købe billet på Hvidovre Badminton Clubs Facebook-side.