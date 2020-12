Se billedserie Der er pyntet op til jul på Scandic i Hvidovre, selvom en del af julen er aflyst - blandt andet julefrokosterne. Foto: Scandic Hvidovre

Jul på hotellet trods nedlukning

Vestegnen - 16. december 2020 kl. 06:57 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Fornylig tog hotelkæden Scandic den store beslutning at lukke 19 ud af 27 hoteller ned frem til 3. januar. I hovedstadsområdet er det kun to af de 10 af kædens hoteller i området, der holder åbent. Årsagen er de omfattende coronarestriktioner, der er indført.

Scandic Copenhagen og Scandic Hvidovre er de to hoteller, der holder åbent trods restriktionerne.

Direktør Anne Nielsen, Scandic Hvidovre, fortæller, at det hovedsagelig skyldes beliggenheden, at det netop er Scandic Hvidovre, der kan holde åbent.

- Det er vigtigt for os, at vi har et hotel i byen og et i periferien. Hotellet her i Hvidovre ligger rigtig godt for vores mange stamgæster, som hovedsagelig er håndværkere, der kommer og bor her, mens de udfører arbejde i hovedstadsområdet. Vi har 200 gratis parkeringspladser og nem adgang til motorvejsnettet og det er vigtigt for dem, siger Anne Nielsen.

En mærkelig tid En del af hotellets værelser er altså booket, men Anne Nielsen lægger ikke skjul på, at det er en mærkelig tid for hotellet.

- Vi har for eksempel ikke holdt en eneste julefrokost i år og vores restaurant holder nu også lukket. Vi har dog stadig gang i køkkenet og gør det sådan, at gæsterne får en bakke med mad op på værelset, hvor de spiser.

- I dagene omkring jul plejer der at komme en del gæster, der bor i andre landsdele, men som vil holde jul med deres familie her. I år er antallet af bookinger færre og vi kan godt mærke, at der er nogen, der annullerer. Heldigvis er der også nogen, der vælger at komme og være her i juledagene, som tænker, at det trods alt er sikrere at bo på et hotel, hvor man selv kan styre tempoet, fortæller Anne Nielsen.

Alle er på arbejde Ingen af de ansatte er hjemsendt.

- Vi har alle ansatte på arbejde og når der bliver lukket op igen, regner vi med et boom af gæster. I de perioder under corona, hvor der har været færre restriktioner, har vi kunnet mærke en større efterspørgsel fra danske kunder. Bare det at komme lidt rundt i landet, føles rart for de fleste, siger direktøren.

For at glæde de gæster, der overnatter på hotellet har Scandic Hvidovre sørget for at pynte flot op, så selvom julen er meget anderledes i år, bliver den fejret.