Jul på hospitalet: Anita holder jul med patienterne

Vestegnen - 24. december 2017

»Kender I den om Rudolf. Rudolf med den røde tud«.

En mandlig medarbejder sidder bag computerskærmen og fløjter den kendte melodi, og teksten om det gamle rensdyr, der så højst mærkværdig ud, dukker straks op inde i hovedet.

Julehjerter og gran hænger i loftet, og inde i opholdsrummet hænger kalenderpakker i en snor, en til hver dag i december, på en lige linje tværs over loftet.

Julen har indfundet sig på hjertemedicinsk afsnit 115 på Hvidovre Hospital, hvor patienter med forskellige hjertesygdomme, der for eksempel kan være til observation for blodpropper, have hjerteflimmer eller har andre hjertesygdomme, er indlagt i kortere og længere tid.

Nogle patienter kommer til opleve juleaften på afdelingen, men man gør alt for, at patienterne kan komme hjem til familierne og holde jul. Men de, der er tilbage, får selskab af otte sygeplejersker om aftenen den 24. december. En af dem er den 43-årige sygeplejersker Anita Schjerlund, der i år har sagt ja til at tage både en aften- og en nattevagt, så hun må undvære sin familie, der spiser julemad og åbner pakker hjemme hos hendes svigermor.

Normalt er Anita Schjerlund, hendes mand Søren og deres to børn Rasmus på 17 og Maria på 20 år hos enten nogle af Anitas eller Sørens forældre for at fejre julen, hvor der bliver spist and og flæskesteg, pakket julegaver op og leget pakkeleg.

I år er der hverken and eller flæskesteg eller hygge med familien. I stedet skal Anita Schjerlund være sammen med patienterne på afsnit 115. De patienter, der kan, bliver samlet i atriumgården, hvor der er juletræ og spiser andesteg og risalamande, og i dagens anledning får de også rødvin.

Det er fire år siden, at Anita Schjerlund sidst var på arbejde juleaften. Når hun husker tilbage, var det en god dag.

»Det var hyggeligt, og stemningen var mere hyggelig. Personalet havde tid til at sidde og spise sammen, lave pakkeleg, og næsten alle havde lidt guf med. Men man skal jo hele tiden være omstillingsklar, hvis der sker noget,« siger Anita Schjerlund.

Hvis hun skal være ærlig, vil hun dog helst være hjemme i julen.

»Jeg har det fint nok med at jeg skal på arbejde. Jeg ville gerne være hjemme og kunne holde juleferie. Det har betydet meget mere for mig tidligere, især med børnene. Men at der bliver lavet lidt om på traditionerne nu, gør ikke noget. Min mand og jeg er begge opvokset med skilsmisseforældre, så traditionerne har været faldet lidt til jorden. Jeg kan godt lide julen og vil da ikke undvære den. Men jeg kan ligeså godt fejre julen med min familie juledag,« siger hun.

På afdelingen har Anita Schjerlund og kollegaerne fået at vide, at ingen kan få en hel juleferie, og at alle skal tage nogle af vagterne i julen.

»Jeg har valgt at sige ja, dels fordi min datter skal være sammen med sin kæreste, og måske også for at give nogle af kollegerne med små børn muligheden for at være hjemme i julen. Det ville også være mindre sjovt, hvis vores leder skal pålægge os at arbejde bestemte dage,« siger hun.

Når nu det skal være sådan, at Anita Schjerlund skal arbejde, se hun frem til den 16 timer lange arbejdsdag, som først slutter klokken 7 om morgenen juledag.

»Det bliver en hyggelig vagt. Det er sjældent, at det sker her, fordi vi har travlt. Der er mere ro og mere glæde, og vi kan give os mere tid til patienterne,« siger hun.

Men hvordan tager din familie det, at du ikke er sammen med dem?

»De er lidt kede over det, men ved godt, at det er mit job. Så de accepterer det. Generelt er det svært for min familie at forstå, at jeg skal arbejde i weekender og helligdage. Kan du ikke bare tage fri? spørger de. De kan føle, at jeg vælger arbejdet over dem, men det gør jeg jo ikke. Vi har bare de her dage, hvor vi skal på arbejde,« fortæller Anita Schjerlund, der er kardiologisk sygeplejerske på afdeling.