Jubel i center: Klar til åbning

Vestegnen - 20. april 2021 kl. 18:23 Af Peter Erlitz

Onsdag den 21. april bliver dørene igen slået op i Glostrup Shoppingcenter, efter godt fire måneders nedlukning.

- Jeg tror vi får en glimrende åbning, og personalet har glædet sig voldsomt, siger Gert Sørensen, der er ejer af Tøjeksperten i Glostrup Shoppingcenter.

Den nye kompensationsordning betyder, det er muligt for butikkerne at få lønkompensation for medarbejderne i den sidste uge op til åbningen, så personalet har haft fuld speed på i ugen op til åbningen for at gøre butikken klar.

- Vi kommer til at åbne med nye spændende forårsvarer, og naturligvis også med nogle åbningstilbud, fortæller Gert Sørensen.

Glæden over, at det igen er muligt at slå butiksdørene op, går begge veje.

- Jeg tror, at nedlukningen har gjort mange kunder bevidste om, at det gælder om at handle lokalt i de fysiske forretninger, og at det hele ikke »kun« er handel på nettet. Jeg tror, at flere har rykket sig, og nu synes det er vigtigt, at vi har et velfungerende lokalt center med nærhed og gode fysiske butikker, siger Gert Sørensen.

På trods af kompensationsordningerne, så har den fire måneder lange nedlukning gjort økonomisk ondt. Blandt andet gik man glip af både jule- og påskehandel. Alligevel er det lykkedes Gert Sørensen at fastholde personalet.

- Det er jeg glad for, det er et kanongodt team vi har i forretningen i Glostrup Shoppingcenter.

Gert Sørensen har også butikker i den udvendige del af butikscentret Spinderiet i Valby, der ikke har været ramt af samme nedlukning, og det har haft stor betydning. Blandt andet har det været muligt her at kunne sælge efterårs- og vintervarer.

- Derfor kan vi også invitere inden for i Glostrup Shoppingcenter med de nye spændende forårsvarer, konstaterer Gert Sørensen.

Det er både Tøjeksperten og hele Glostrup Shoppingcenter, der er glade for at møde kunderne igen.

- Vi er meget glade for at kunne byde velkommen tilbage i vores centre landet over. Vi har både før, under og efter nedlukningen haft fuld fokus på at kunne tilbyde vores kunder en helt sikker shoppingoplevelse. De mange afstands- og hygiejnetiltag, som løbende er indført under pandemien, fortsætter lige så længe, der er behov for det, udtaler Jesper Faurholdt, der er adm. direktør i Danske Shoppingcentre, som ejer Glostrup Shoppingcenter.

- Det er vigtigt for os, at både butiksansatte og besøgende føler sig trygge i centret. Så man vil stadig blive mødt af coronavagter, der sikrer overholdelse af mundbinds-, hygiejne- og afstandskrav. Vi har fortsat spritdispensere i hele centret og sørger for grundig og hyppig rengøring samt den velkendte afstandsmarkering og skilte, der viser, hvilken retning man skal gå, siger Morten Nyholm, som er center manager i Glostrup Shoppingcenter.

Centret store størrelse betyder, at der er god plads til, at kunderne kan holde afstand og passe på hinanden.

Genåbningen af Glostrup Shoppingcenter sker på både sikker og forsvarlig vis, hvor alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes, er meldingen.