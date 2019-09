Josefine Emcken er allerede vild med at gå på Gunslevhøj Idrætsefterskole.

Send til din ven. X Artiklen: Josefine flyttede hjemmefra: - Det er mega fedt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Josefine flyttede hjemmefra: - Det er mega fedt

Vestegnen - 23. september 2019 kl. 10:16 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over en måned siden pakkede Josefine Emcken fra Brøndby taskerne og flyttede for en stund til Falster.

Hun er nemlig startet på Gunslevholm Idrætsefterskole nær Stubbekøbing. Her går hun i 10. klasse langt fra hjemmet i Brøndby.

- Jeg følte mig ikke klar til gymnasiet, så jeg ville have et ekstra år med nye venskaber og lære at blive mere selvstændig. Jeg har hørt rigtig meget godt, om det at gå på efterskole. At det er det bedste år i ens liv. Jeg kan allerede nu sige, at det er det værd, siger 16-årige Josefine Emcken fra værelset på efterskolen.

Hun har valgt at gå på danselinjen, selvom hun har gået til

teamgym hele sit liv.

- Jeg ville prøve noget andet, prøve nye udfordring. Og så faldt valget på dans, siger hun og forklarer, at hun dog har teamgym som valgfag.

Josefine Emcken kendte ingen andre på efterskolen, og et af hendes ønsker for året var at få nye venner. Det er allerede gået i opfyldelse.

- Det er mega fedt. Man lærer folk at kende så hurtigt her. Det er sygt dejligt. Der er de bedste mennesker og lærere omkring én. Og hvis man har det svært, så er folk der, siger hun.

Det er første gang, at Josefine Emcken bor væk hjemmefra.

- Til at starte med var det lidt svært, at man ikke kan ringe til mor og sige, at man har brug for hjælp. Allerede nu er jeg blevet mere selvstændig, siger hun. Og dermed er hendes andet ønske til året også begyndt at gå i opfyldelse. - nemlig at blive mere selvstændig.

Om hendes tredje og sidste ønske for året går i opfyldelse - at blive mere klar til gymnasiet, når sommeren atter vender tilbage - må hun vente med at konkludere noget på. Men allerede nu er hun positiv.

- Jeg er slet ikke klar lige nu. Men jeg tror, når jeg kommer tilbage til Brøndby, så er jeg klar til det, siger hun.