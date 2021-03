Jobfest for chauffører

Landets vognmænd ansætter chauffører i stor stil, men har svært ved at finde kvalificerede kandidater, viser det nyeste beskæftigelsesbarometer fra Dekra.

Vestegnen - 02. marts 2021 kl. 10:07

Der er jobfest i transportbranchen, hvor landets vognmænd har travlt med at ansætte nye chauffører - hvis de ellers kan få fat på dem.

Det viser det seneste beskæftigelsesbarometer for godsbranchen fra Danmarks største udbyder af transportuddannelser, Dekra, som regelmæssigt tager temperaturen på beskæftigelsen i transportbranchen.

Dekra har blandt andet et stort kursuscenter på Kirkebjerg Allé i Brøndby. Her udbydes et bredt udvalg af transportkurser på dag-, aften- og weekendhold.

Mange ansætter nye chauffører

I det nyeste beskæftigelsesbarometer fra Dekra svarer 80 procent af flere end 2.500 adspurgte vognmænd, at de har ansat nye chauffører de sidste tre måneder.

Samtidig er der blandt vognmændene en stor tro på, at der også vil være et stigende behov for nye chauffører i forårsmånederne.

Således svarer 48 procent af vognmændene, at de skal ansætte flere chauffører i de kommende tre måneder.

Til gengæld melder 56 procent af vognmændene om udfordringer med at skaffe kvalificerede chauffører.

- Trods branchens store fokus på denne problemstilling gennem flere år, viser vognmændenes svar i beskæftigelsesbarometret, at vi stadig har et stort stykke arbejde foran os i branchen som helhed, hvis vi skal dække det voksende behov for kvalificerede chauffører i Danmark. Derfor vil Dekra i samarbejde med landets vognmænd fortsat arbejde hårdt på at få uddannet endnu flere dygtige chauffører, siger administrerende direktør i Dekra Danmark, Peter Laursen.