Jo - træerne i Brøndby voksede ind i himlen

Vestegnen - 06. december 2020 kl. 10:33

Træerne vokser ikke ind i himlen siger et gammelt ordsprog, og det så også længe ud til at være noget som Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder måtte sande, da de lørdag eftermiddag på hjemmebane mødte de danske mestre fra Holte.

Efter en stime på tre sejre, så det længe ud til at Holte skulle slå skår i glæden hos Brøndby, men i et imponerende comeback, fik Vestegnspigerne med en viljestærk indsats vendt kampen og tog sejren 3-2 i en nervepirrende afslutning, der blev overværet af 105 tilskuere i Brøndby Stadionhal 1.

Holte - som før dagens kamp havde vundet sæsonens syv første volleyligakampe - så på ingen måde ud til at ville smide deres status som ubesejrede. De fik sat et højt servepres og Brøndby havde svært ved at vinde boldene mod et levende Holteforsvar, og det blev kun til fem vundne angreb i et sæt der blev tabt 25-15.

Brøndby kom noget bedre med i kampen i starten af andet sæt og fik med godt angrebsspil af Sofia Bisgaard og Lucia Babic skabt en føring på 9-6, men de gjorde det svært for sig selv, ved at lave sin fjerde servefejl til Holteføring 10-9. Brøndby hang dog stadig på indtil 17-16, hvor Holte skabte et hul til 21-16 og udbyggede videre frem til 25-18.

Det var svært at tro på at kampen skulle vende, men viljen var stor hos Brøndbypigerne. Brøndbys 18-årige talent Sille Hansen var totalt upåvirket at situationens alvor, da hun lagde ud med to angrebspoint og det samme antal i blokaden, og Brøndby kunne i Lucia Babics serv rykke fra 4-3 til 9-3. En føring som Sille Hansen også havde stor andel i at udbygge, da hun med en godt presset serv lagde grunden til en 12-5 føring. En stor del af succesen skyldtes godt forsvarsarbejde af libero Laura Kjelstrup og at Brøndby for alvor havde fået sat blokaderne rigtigt i forhold til Holtes angribere. Ikke færre end syv point blev i tredje sæt hentet hjem via blokaderne - en del af disse, efter at Lucia Babic havde presset Holtes servemodtagning i bund med en stime der gik fra 20-15 til 24-15, og efter et point til Holte tog Brøndby sættet med 25-17.

Brøndby var som forvandlet og sættet havde skabt ny energi og tro på egne evner. Efter at Holte havde taget de første par point i fjerde sæt, sørgede Sofia Bisgaard i en stime der indeholdt to esser, at bringe Brøndby i front med 5-2. Julie de Blanck havde ligeledes en stærk serv, som lagde grunden til en 10-3 føring, og den største føring havde Brøndby ved 18-9. Lucia Babic havde en stor del af æren for denne føring ved at lave point på fem af Tajma Muharemovics fremragende hævninger. Holte virkede rystede og lavede en del slagfejl, men i Nikoline Mogensens serv fik de fat igen, da hun servede til 14-18. Brøndby holdt dog hovedet koldt og fik sætbold ved 24-22, som Holte overlevede, men i næste bold tog Brøndby sættet med 25-23.

Som så mange gange før, skulle de to ærkerivaler ud i det afgørende femte sæt. Julie de Blanck, som gennem hele kampen havde været en levende mur ved nettet, steppede yderligere et trin op og stoppede i femte sæt ikke færre end syv af Holtes angreb ved nettet og fire af disse gav direkte point. Brøndby kom på 4-0, byttede banehalvdel ved 8-3 og fortsatte til 10-3, før Holte begyndte at gnave af forspringet. Endnu en gang var det en Mogensen der stod for serven, men denne gang lillesøster Mikal Mogensen. Brøndby fik dog stoppet blødningen, men nu med en føring, der var skrumpet til 10-9. Holte fik kontakt ved 13-13 og fik matchbold ved 14-13 og igen ved 15-14. Sille Hansen modtog matchbolden perfekt og Tajma Muharemovic lagde bolden op til Sofia Hansen, som bragede den ind i Holtes blokade og videre ud af banen til 15-15. Hvorefter Brøndby tog de to sidste point til sejren på 17-15, på gode blokader af først Julie de Blanck og derefter Lucia Babic.

Det var en utrolig vigtig sejr for Brøndby, i bestræbelserne på at genvinde noget af det terræn de havde mistet i en noget skuffende sæsonstart og Brøndby har nu kæmpet sig op på en 2. plads i ligaen. Næste kamp er mod VK Vestsjælland på udebane den 13. december.