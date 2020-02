Jo, piger synes også det er sjovt at programmere

Katja, Irem, Sindy og Amina har været på Fem Tech - og det har givet dem et andet syn på programmering.

Vestegnen - 22. februar 2020 kl. 10:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire piger fra Albertslund Gymnasium har været på Fem Tech - og det har givet dem nye positive holdninger til programmering.

Billedet af en lidt nørdet dreng, der sidder bøjet ind over en computer og arbejder på et computerspil, er noget af det første, som kommer frem på nethinden, når ordet "programmering" nævnes.

Og det kan godt holde pigerne på afstand af faget.

- Hele måden det præsenteres på, lyder bare kedelig. Og det er det jo slet ikke. Programmering er jo noget, man kan bruge og have nytte af, lyder det fra Irem, Amina, Katja og Sindy, der til daglig går på Albertslund Gymnasium.

De har netop deltaget i workshoppen Fem Tech på Københavns Universitet, og her blev deres holdninger til programmering i dén grad ændret til det positive.

Målet med Fem Tech er at få flere piger til at arbejde med teknologi, og søge ind på videregående teknologiuddannelser. Og i dette tilfælde er det lykkedes. Katja er ret sikker på, at hun vil søge ind på en videregående it-uddannelse med programmering, og Sindy overvejer stærkt en uddannelse, hvor kunstig intelligens kommer til at indgå.

- Vores hverdag er jo fyldt med teknologi og programmering, så hvorfor skal vi piger ikke være med her, bemærker de fire piger.

Spændende på Fem Tech Når de unge htx-studerende på Albertslund Gymnasium skal vælge mellem bioteknologi eller programmering, så vælger langt de fleste af pigerne bioteknologi.

- Pigerne føler ofte, at de er bagud på point i forhold til drengene, og at det i øvrigt lyder kedeligt. Det gode ved Fem Tech var, at der udelukkende var piger, og at vi virkelig fik set, at programmering og teknologi er meget andet end at sidde foran en computer med et spil, fortæller Irem, Amina, Katja og Sindy, der til daglig går i 2. htx på Albertslund Gymnasium.

Blandt andet skulle pigerne arbejde med led-lys i forskellige farver og udformninger, og med en sensor, der kunne måle luftfugtighed.

- Det var spændende at sidde med tingene foran sig, og opleve, at det man programmerer ind, rent faktisk kan bruges til noget. Det var klart en succesoplevelse, siger de fire piger.

Flere piger Katja var allerede inden Fem Tech workshoppen klar over, at hun gerne vil læse et teknologifag med programmering. Mens Sindy fik blod på tanden og nu er helt klar på, at hun vil læse videre inden for teknologiområdet, med fokus på kunstig intelligens.

Irem og Amina var også meget positive over at deltage på Fem Tech, men tvivler på, at de vælger den vej, når de skal i gang med en videregående uddannelse.

Alle fire er dog enige om, at det vil gavne, hvis der kommer flere piger ind i teknologiuddannelserne.

- Vi piger har andre kompetencer, som der også er brug for, men det er et generelt problem, at vejen ind til disse uddannelser er meget rettet mod drengene, og at det kan være svært at være pige i det miljø. Man skal nok gøre noget mere for at fortælle pigerne om programmering og teknologi - ligesom vi nu har fået en anden viden. Det er jo slet ikke så nørdet, som mange går og tror, fastslår de fire piger.

De tror også, at hvis man både på skolerne og gymnasierne var bedre til at inddrage pigerne - både i introduktion og undervisning - så ville flere piger også vælge teknologifag og programmering.

- Der er mange fordomme om disse fag, og man er nødt til at fortælle pigerne, at det er noget andet og mere spændende. Og så skal undervisningen selvfølgelig være rettet mod både piger og drenge, ellers dropper pigerne ud igen, fastslår de fire piger.