Ordblindeundervisningen på Vestegnen HF & VUC løfter kursisterne. Foto: CHRISTOFFER REGILD

»Jeg vidste at jeg kunne«

Vestegnen - 05. juni 2019 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gitte er ordblind og trods alle odds, er hun netop nu ved at færdiggøre sin hf på Vestegnen HF & VUC.

Gitte er i dag 25 år og i slutningen af juni måned kan hun med stolthed modtage sin studenterhue.

En hue som hun for bare nogle år siden fik at vide, at hun aldrig ville få. Hele livet har hun kæmpet med at læse og stave. I 8. klasse fandt hun ud af, at hun var ordblind. Efter folkeskolen kom hun på efterskole.

- Efterskolen fortalte mig, at jeg aldrig ville få en hf, men nu har jeg bevist at jeg kan, fortæller Gitte.

Gitte kan ikke alene glæde sig over snart at modtage sit hf-bevis. Hun kan også glæde sig over at modtage et bevis med flotte 10-taller i naturfagene. Også i religion har hun overrasket sig selv med et flot 10-tal.

- Mange ordblinde får at vide, at de aldrig kommer til at tage en studentereksamen eller en hf. Derfor er det en lettelse for mange af Vestegnen HF & VUC's ordblindekursister, at blive mødt af et erfarent og professionelt undervisningsteam, der i den grad formår at give dem værktøjer og selvtillid nok til, at kunne hjælpe dem på uddannelsesvejen. Dette sker blandt andet ved at give dem nogle studiestrategier, som både hjælper dem i deres nuværende uddannelse og på den videregående uddannelse de fortsætter på, fortæller underviser og læsepædagog Else Trier, der er én af initiativtagerne til det særlige hf-forløb.

Gitte er en blandt mange, der har oplevet hvordan ordblindeundervisningen på Vestegnen HF & VUC har løftet hende.

- Det trygge og specialiserede miljø giver vores ordblindekursister selvtillid og selvværd til, at turde spille aktivt med i undervisningen og til at kaste sig ud i videre uddannelse, siger Tue Sanderhage, direktør på Vestegnen HF & VUC

Og netop det at kunne føle sig lige med ens medkursister har haft betydning for Gitte.

- Det har været rart at komme i en ordblindeklasse, hvor ingen er bedre end andre og alle har de samme udfordringer, siger hun.

At Vestegnen HF & VUC er i stand til at løfte de unge ordblinde er ikke et tilfælde.

- Det er en absolut kerneopgave for et VUC at lave ordblindeundervisning. Derfor har vi også et stærkt fagligt miljø af specialuddannede undervisere, der kan understøtte kursisternes læring og udvikling. Vi har fokus på faglighed og fællesskaber med en tæt opfølgning fra professionelle studievejledere, der både kan sikre dem en god eksamen og en god overgang til videre uddannelse. siger Tue Sanderhage.

Gitte drømmer om at blive laborant og glæder sig til at videreuddanne sig på den anden side af studenterfesterne og sommeren. Og så opfordrer hun andre ordblinde til følge deres drømme og ambitioner for fremtiden, uanset hvad andre mener, der er muligt.