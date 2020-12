En ny kampagne er netop skudt i gang. Hovedbudskabet er klart: Vestegnen tager og skal tage ansvar for at få coronasmitten ned. Foto fra kampagnevideo

Send til din ven. X Artiklen: »Jeg er fra Vestegnen, jeg tager ansvar« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Jeg er fra Vestegnen, jeg tager ansvar«

Vestegnen - 04. december 2020 kl. 08:07 Kontakt redaktionen

Taskforce Covid-19 med repræsentanter fra det dansk-pakistanske miljø har sammen med Albertslund, Brøndby, Glostrup og Hvidovre Kommune taget initiativ til en kampagne. Budskabet er, at folk der bor og arbejder på Vestegnen tager ansvar for at få de bekymrende smittetal til at falde. Se kampagnevideo her

De seneste måneder har flere kommuner på Vestegnen ligget med i toppen på listen over kommuner med det højeste smittetryk. Det kan der være mange forklaringer på, fx befolkningstæthed og stor koncentration af borgere i serviceerhverv. Men en ting er sikkert, og det er, at de, der arbejder og bor i kommunerne på Vestegnen, gør en masse for at tage ansvar i den her situation, hvor Covid-19 viser tænder.

Anser Manzoor Hussain, der er formand for Dansk Pakistansk Råd og en af initiativtagerne til Taskforce Covid-19, siger:

- Der er så mange på Vestegnen, der gør en masse og tager ansvar. Vestegnen er med til at holde hele hovedstaden kørende med taxachauffører, hjemmehjælpere, politimænd, læger og sådan kunne jeg blive ved. En masse mennesker tager ansvar og ønsker at vi kan få smittetallene til at falde. Vi skal stå sammen. Være stolte sammen og få knækket den bekymrende kurve med for mange smittede. Det er vigtigt. Nu skyder vi sammen med Albertslund og Glostrup Kommune en kampagne i gang, som jeg håber at andre kommuner vil bakke op om.

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, siger om kampagnen:

- Jeg oplever, at vi gør en masse i Albertslund og de andre kommuner på Vestegnen, der har været hårdt ramt med høje smittetal på det seneste. Med testcentre, højt informationsniveau på mange sprog, klare rammer og håndtering på skoler og i institutioner mm. Borgere og medarbejdere tager ansvar. Derfor synes jeg, at det er en god idé med en kampagne, der viser, at vi tager ansvar og minder hinanden om fortsat at huske at tage ansvar, passe på os selv, vore kære og hinanden. Vi skal have de smittetal ned, så vi sammen kan komme ordentligt igennem sundhedskrisen med Covid-19. Se kampagnevideo her

Urfan Zahoor Ahmed, der er praktiserende læge i Hvidovre og talsmand for Taskforce Covid-19, siger:

- Vestegnen har sit helt eget sprog og udtryk, som skyldes dets demografi, socioøkonomiske status og ikke mindst sundhedstilstand hos en del af befolkningen. Disse udfordringer udgør et eksisterende problem, som er blevet udstillet yderligere af coronapandemien. Denne kampagne viser hvordan Vestegnen, på trods af at have mange odds imod sig, fortsætter med at tage ansvar og ønsker at bryde smittekæderne. Sammen kan vi gøre en forskel og vi står sammen på tværs af alder, etnicitet og social gruppe. Jeg er sikker på, at intentionen bag kampagnen vil blive omsat til handling og det vil tydeliggøre vores fælles indsats.

Kampagnen er netop startet. Den vil primært være på de sociale medier som Facebook, Instagram og WhatsApp, men man vil også kunne støde på plakater i bybilledet.

Urfan Zahoor Ahmed, Anser Manzoor Hussain og Steen Christiansen er alle selv med i kampagnen ligesom borgmestrene i Brøndby, Glostrup og Hvidovre Kommune, Kent Magelund, John Engelhardt og Helle Adelborg, er det. Se kampagnevideo her

Kampagnen bliver ikke mindre vigtig nu her, hvor der er meldt yderligere restriktioner ud gældende for vestegnskommunerne og en række andre kommuner i hovedstadsområdet.