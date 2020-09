Jazztonerne fylder igen Portalen

Gustav Wolter er nok mest kendt for sin hovedrolle i musicalen 'Midt om natten', og så synger han kor og spiller guitar for fænomenet Christopher. Gustav Wolters kæmpe store talent som sangskriver og hans spændende valg af sange, man helt sikkert kender, vil denne eftermiddag få et nyt twist med et veloplagt og velkendt jazzet line-up.