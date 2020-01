Jazz med hatten på skrå

Med hatten på skrå, blankpolerede sko og en god gang blæs kaster de seks musikere sig over jump and jive musikken fra 40'erne og 50'erne. Det er numre som, "In The Mood", "Shake Rattle and Roll", "Just a gigolo", "Don't Get Around Much Anymore" og mange flere, der leveres med en spilleglæde, der kan mærkes langt ud i lokalet. Musik der virkelig appellerer til dansefødderne og det gode humør.