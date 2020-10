Se billedserie Vestegnens Politi rykkede massivt ud til boligbebyggelsen for at sikre spor. Foto: Presse-fotos.dk

Jalousi udløste knivoverfald

Vestegnen - 10. oktober 2020

Motivet til et voldsomt overfald i Hvidovre mandag aften den 21. september var jalousi.

En 34-årig mand var vred over, at hans tidligere kæreste var begyndt at se en 29-årig mand. Og det endte helt galt den 21. september cirka klokken 19, hvor den 34-årige sammen med en 32-årig mand tog til den 29-åriges lejlighed i Hvidovre.

På det tidspunkt lå den 29-årige mand og sov. Han blev vækket ved, at døren til hans lejlighed blev sparket ind, og derefter opstod der tumult. I underbukser tog han flugten ned ad trappen og ud på et areal ved boligbebyggelsen på Hvidovrevej. Her blev han slået voldsomt, og fik et knivstik i benet.

Vestegnens Politi fik hurtigt anholdt de to mænd på 32 og 34 år, som begge er sigtet for grov vold. Begge blev i første omgang varetægtsfængslet in absentia, da de var for syge til at være til stede i Retten i Glostrup. Den 34-årige var rask nok til at blive fremstillet i grundlovsforhør få dage senere, og har siddet varetægtsfængslet siden.

Den 32-årige blev onsdag vurderet til at være rask nok til at kunne møde op i et grundlovsforhør torsdag, men han havde det slet ikke godt. Det endte med, at han blev varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Den 32-årige afgav dog forklaring under grundlovsforhøret.

Op til det voldsomme overfald havde der været trusler på sms mellem den 29-årige og den 34-årige mand. Ifølge den 32-årige mands forklaring kendte han dog ikke noget til dette interne drama.

Den 32-årige og den 34-årige kørte en tur sammen, som de også tidligere havde gjort, og den 34-årige holdt ind i en parkeringslomme på Hvidovrevej, ud for boligbebyggelsen, hvor den 29-årige bor. Ifølge den 32-årige anede han ikke noget om, hvad den 34-årige havde gang i. Da han holdt ind, regnede den 32-årige mand med de skulle have noget at spise, og gik ind i et nærliggende pizzaria og bestilte pizza og sodavand.

Han gik sammen med den 34-årige til den 29-åriges lejlighed, og var også vidne til overfaldet. Den 32-årige forklarede i retten, at han havde forsøgt at stoppe den 34-årige mand, og det blev understøttet af vidneforklaringer og videooptagelser. Det ligger fast, at den 32-årige mand ikke på noget tidspunkt deltog aktivt i overfaldet.

Til sidst forlod den 32-årige og den 34-årige stedet. De gik ad Hvidovrevej og Præstemosen til Ulstrupvej ved Kærmark. En patruljebil fra Vestegnens Politi, der var i gang med at eftersøge i villakvarteret, fik øje på de to mænd. Den 32-årige, der stadig havde sin pizzaæske med sig, blev anholdt uden dramatik. Den 34-årige stak af og forsøgte at skjule sig i en hæk - men blev dog fundet af politiet og anholdt. I en nærliggende have blev der fundet forskellige effekter, som politiet knytter til overfaldet.

Under grundlovsforhøret fortalte den 32-årige mand flere gange, at han havde forsøgt at stoppe overfaldet og trække den 34-årige væk. Af samme årsag mente hans forsvarer, at han skulle løslades.

Omvendt mente anklageren, at den 32-årige skulle varetægtsfængsles, fordi han ikke i tilstrækkelig grad var trådt væk fra hele hændelsen, og havde gjort et mere kvalificeret forsøg på at stoppe volden. Det er blandt andet politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at den 34-årige allerede under turen i bilen var vred og ophidset, og var i besiddelse af en halskniv, og at den 32-årige blandt andet af disse årsager skulle have forudset, at noget var galt og at det kunne udvikle sig.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 32-årige frem til 5. november på en begrundet mistanke om medvirken til grov vold i forening med den 34-årige.

Dommeren bestemte også, at det skulle ske på en psykiatrisk afdeling, så den 32-årige med det samme kan få behandling og hjælp - hvilket han selv ønskede.