Jag Den Røde Baron på Vestvolden

Vestegnen - 18. september 2019 kl. 17:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 29. september skrues tiden tilbage til 1917 og i militærlejren på Vestvolden frygter man en fjende i luften! Her kan børn i alderen 5 til 12 år deltage i et spændende rollespil kaldet »Jagten på Den Røde Baron«.

Kompas, kort og en god portion mod er nogle af de ingredienser som rollespilsdeltagerne får brug for 29. september på Vestvolden under rollespillet »Jagten på Den Røde Baron«.

Det er maj 1917 og den danske hær har netop oprettet et flyverkorps. På Avedøre Flyveplads står 12 funklende nye fly og venter på nyuddannede piloter. Hæren har samtidig opsnappet et telegram der fortæller, at fjenden har i sinde at sende deres berygtede pilot »Den Røde Baron« til Danmark.

Undervejs i rollespillet skal deltagerne derfor både uddannes til piloter og forsøge at stoppe Den Røde Baron. På vejen vil man blandt andet blive udsat for en svævebane bygget af Hvidovre Spejderne og man skal også besøge de lidt uhyggelige steder, der findes på volden.

Museumsinspektør Katrine Huusom fra Forstadsmuseet siger:

- Vi ønsker at stimulere børnenes fantasi og give dem én på opleveren her på Vestvolden. Det bliver en hæsblæsende dag med udfordringer både for kroppen og hovedet.

Katrine Huusom fortæller, at spillet varer godt og vel en times tid, og der er løbende start mellem kl. 10 og 14, hvor det er sidste chance for at deltage. Det er gratis at være med, og spillet begynder ved den røde barak, der ligger 150 meter nord for enden af Avedøre Tværvej i Hvidovre. Der er mulighed for at købe forplejning ved den røde barak og praktisk fodtøj anbefales.

»Jagten på Den Røde Baron" er arrangeret af Avedøre Bibliotek og Kulturhus, Forstadsmuseet, God fritid til alle, Hvidovre Spejderne og Hvidovre Lokalhistorisk Selskab.

Er man interesseret i Vestvoldens historie og frisk på en cykeltur, er der mulighed for at tage på en spændende guidet tur langs med volden med museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet. På turen vil man bl.a. opleve normalt utilgængelige bygninger som Horsedammens Fredskrudtsmagasin. Turen går også forbi det store røde artillerimagasin, der er det eneste bevarede af sin slags på Vestvolden. Turen starter kl. 11 på voldstien lige syd for Roskildevej i Brøndby, og den slutter ved den røde barak i Avedøre. Turen er gratis og varer cirka to timer, og den kan kun gennemføres på cykel.