Se billedserie Vinterbadning giver energi og godt humør. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Iskoldt vand giver ny energi: Det gør dagen bedre

Vestegnen - 07. marts 2021 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Interessen for at hoppe i vandet, når temperaturen er omkring frysepunktet, er bare vokset og vokset. Så meget, at Vinterbadelauget Bifrost i Brøndby har måtte lukke ventelisten.

- Det giver friskhed. Vi får energi af det, og timer senere er man stadig helt oppe at køre. Det giver overskud og gør dagen bedre.

Sådan lyder det fra de tre piger Sofie, Emilia og Josephine, der tager en tur i Brøndby Havn.

De tre piger kan ikke præcist sætte ord på det sus, man får af vinterbadning, men de er gode eksempler på, at mange er startet på at vinterbade under coronatiden. Og de får simpelthen et kick ud af at synke ned i det tre og en halv grad kolde vand. Fra »lige at skulle prøve det«, er de nu blevet faste vinterbadere.

De har også været i vandet i den periode, hvor der var is i Brøndby Havn. Denne dag er der dog ikke is på vandet, hvor vinterbaderne holder til, men kort derfra ligger der stadig grødis. Artiklen fortsætter under billedet

Har lukket ventelisten Set over de senere år har interessen for vinterbadning været støt stigende, og flere lokale foreninger har måtte lukke for nye medlemmer.

I Vinterbadelauget Bifrost i Brøndby mærker man tydelig den store interesse. Her er man nået op på knapt 400 medlemmer - og lige så mange på ventelisten.

- Vi har været nødt til at lukke midlertidigt for opskrivning på ventelisten. Det giver ikke mening at skrive flere på ventelisten, når der allerede i dag står personer, som har været på venteliste i to-tre år, siger Grete Bille Olesen, der er formand for Bifrost.

Omkring 100 af de knapt 400 Bifrost-medlemmer er strandbadere, som kan benytte tre af de »gamle« livredderhuse på strandene i Brøndby, Vallensbæk og Hundige til fx. omklædning og en kop medbragt kaffe.

De øvrige er knyttet til det nye klubhus Isfuglen på Brøndby Havn, som blev indviet sidste år. Det har dog ikke for alvor været brugt - dels på grund af corona, dels fordi der mangler strøm. Artiklen fortsætter under billedet

- Vi er så glade for, at Brøndby Kommune har opført huset, hvor der er plads til omklædning og bad, og hvor der er både et fælleslokale og sauna med udsigt til havnen, stranden, vandet og himlen. Når vi igen får normale tilstande efter corona, så må vi se, hvordan huset kommer til at fungere og bliver brugt i det daglige, før vi kan lukke op for flere, fortæller Grete Bille Olesen.

Foruden lækre faciliteter til vinterbaderne uden- og indendørs, så er Isfuglen også blevet et hus med en markant arkitektur, der passer rigtig godt ind i havnen og dens øvrige bygninger.

Flere yngre Selv om det lige nu har været nødvendigt at lukke ventelisten, så er Grete Bille Olesen glad over den store interesse for vinterbadning.

- Vinterbadning er sundt og man kommer i godt humør. Jeg er glad for, at flere og flere får øjnene op for de mange positive ting ved vinterbadning. Her under coronanedlukningen kan jeg konstatere, at også mange unge og yngre viser interesse, og det er dejligt at opleve, siger Grete Bille Olesen.

I Vinterbadelauget Bifrost optager man dog kun medlemmer over 18 år. Artiklen fortsætter under billedet

Formand for Vinterbadelauget Bifrost, Grete Bille Olesen.

- Indtil vi kan komme i gang igen, bruger vi tiden på at planlægge aktiviteter, fortæller Grete Bille Olesen fra Vinterbadelauget Bifrost. Der kan se, at grupper på højest fem personer tager en dukkert og må klæde om uden for.

Også andre vinterbadere langs kysten glæder sig til igen at kunne benytte deres faciliteter fuldt ud. Fx i Hvidovre, hvor man også har lukket for tilgang, og heller ikke blive skrevet på venteliste.