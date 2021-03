Ishøjs skoler kan åbne mandag

Ishøj Kommune kan genåbne skolerne på linje med resten af hovedstaden fra på mandag den 15. marts. Det sker på baggrund af en vurdering fra Epidemikommissionen, oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Sundhedsministeriet har på baggrund af nyeste data om smittesituationen i Ishøj, bedt Epidemikommissionen vurdere, om der er grundlag for at åbne skolerne i Ishøj.

Epidemikommissionens vurdering er, at der nu er grundlag for at ophæve restriktionerne, da det er vurderingen, at skolebørnene ikke i betydeligt omfang er årsag til smittespredningen i Ishøj Kommune.

Det betyder, at bekendtgørelsen om nedlukningen af skolerne i Ishøj ophæves fra mandag den 15. marts.

Konkret vil ophævelsen af restriktionerne sige, at fra på mandag kan 0.-4. klasse i Ishøj igen møde i skole.

5.-8. klasse, afgangselever i grundskolen og ungdomsuddannelser og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser kan fra på mandag ligesom i resten af hovedstaden møde til udendørs undervisning en gang om ugen.