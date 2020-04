Ishøjs kirker går digitalt i påsken

Påsken er normalt højtid for kirkerne, men på grund af coronaepidemien må kirkerne holde lukket i påskedagene i år.

Det har fået præster landet over til at finde på nye måder at få deres budskaber ud, og ikke mindst de elektroniske hjælpemidler og sociale medier er blevet brugt flittigt.