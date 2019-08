Den anerkendte canadiske ishockeyspiller Tatiana Rafter bliver cheftræner for Hvidovre Ishockey Klubs kvinder.

Ishocky-kvinder får canadisk cheftræner

Vestegnen - 23. august 2019 kl. 14:50

Efter mange års satsning på kvindesiden, har Hvidovre Ishockey Klub gjort et kæmpe scoop og fået den anerkendte canadiske ishockeyspiller Tatiana Rafter til den københavnske ishockey klub som cheftræner for klubbens kvinder.

Den 27-årige Tatiana Rafter er en tidligere succesfuld professionel canadisk ishockeyspiller, hun spillede sidste år i den professionelle kvindelige WKHL-liga, i Rusland. Tatiana har taget hele vejen fra highschool-ishockey, over college-ishockey til fire sæsoner som professionel ishockeyspiller, hvor hun bl.a. med NWHL-klubben Metropolitan Riveters vandt Isobel Cup trofæet, den kvindelige pendant til herrernes Stanley Cup i NHL.

Tatiana Rafter har samtidig med sin professionelle ishockeykarriere, uddannet sig til ishockeytræner på University of British Colombia i Vancouver.

Den nye cheftræners job bliver at træne og udvikle Hvidovres kvindelige ishockeyspillere og Tatiana Rafter indgår i den sportslige ledelse af klubbens kvindehold.

Formanden for Hvidovre Ishockeyklub, Henrik Thomsen, lægger ikke skjul på, at han er umådelig stolt over at det er lykkedes klubben, at få den anerkendte canadiske kvindelige ishockeykapacitet til Danmark som cheftræner for Danmarks mest succesfulde kvindelige ishockeyhold.

- Der er ingen tvivl om, at Tatiana bliver en kæmpe rollemodel for vores unge kvindelige ishockeyspillere. Hun er en stor kapacitet og vi ser frem til samarbejdet, siger Henrik Thomsen.

Og ansættelsen af den canadiske cheftræner er da heller ikke gået upåagtet hen i Danmarks Ishockey Union (DIU). Olaf Eller, sportschef i DIU udtaler:

- Vi er meget imponerede i Danmarks Ishockey Union over hvilken trænerkapacitet, det er lykkedes Hvidovre at tilknytte på kvindesiden. Det er seriøst arbejde og et stærkt symbol på dansk kvindeishockeys fremgang. Danmarks kvindelandshold er for første gang rangeret i top-10 i verden, og rykkede ved sidste VM op i verdenstoppens øverste division. Tillykke til Hvidovre og dansk kvindeishockey, slutter Olaf Eller.

Dansk kvindeishockey er inde i en rivende udvikling og det skyldes ikke mindst Hvidovres benhårde satsning på udvikling af pige- og kvindeishockey igennem de sidste år. For at få optimal konkurrence spiller Hvidovres elitekvinder derfor både i den danske liga, i den svenske div.1 Syd for kvinder »DamEttan Södra«, og i den internationale EWHL - European Women's Hockey League - med deltagelse af de bedste europæiske kvindehold uden for Rusland og Sverige bl.a. Ungarn, Østrig og Kazakhstan.

Tatiana Rafter glæder sig til at møde kvinderne fra Hvidovre, når hun har første træningspas i Allan Villadsen Ishockey Arena tirsdag den 3. september og hun ser frem til at bidrage med sin store internationale ishockeyerfaring og til at sætte sit præg på den danske kvindeklub med baggrund i den canadiske ishockeykultur.