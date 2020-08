Se billedserie Emily Kristoffersen er en teknisk dygtig spiller. Nu bliver hun matchet på højt niveau i en schweizisk storklub. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ishockey er det vigtigste for Emily: Tager virtuel uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishockey er det vigtigste for Emily: Tager virtuel uddannelse

Vestegnen - 15. august 2020 kl. 15:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 19-årige Vestegns-pige og ishockeyspiller Emily Kristoffersen har fået en professionel kontrakt med schweizisk storklub. Hun skal dog fortsætte sin uddannelse på Brøndby Gymnasium som onlineundervisning.

- Jeg har altid prioriteret min sport fremfor skolen. Og sådan bliver det også fremover. Jeg vil dog gerne forene begge dele.

Siger 19-årige Emily Kristoffersen.

Efter sommerferien får hun chancen som professionel i den schweiziske storklub Bomo Thun. Samtidig med, at hun fastholder sin hf-uddannelse på Brøndby Gymnasium.

- Det er en drøm for mig at få en professionel karriere i ishockey, så langt, den kan trække, siger hun.

Emily bliver en af de allerførste danske ishockeyspillere på kvindesiden i Schweiz. Med alle de krav, det stiller.

- Det er en meget bedre liga, jeg skal spille i dernede, og jeg skal kunne lidt mere både teknisk og fysisk, fortæller den stærke back.

Markant udvikling Emily har spillet ishockey siden hun fire år gammel fik sine første skøjter. Hendes familie havde ikke hockeytraditioner, men Emily fattede tidligt interesse for skøjtebanen og ønskede sig brændende et par skøjter. Dem fik hun, og siden har familien været en utrættelig støtte for Emilys karriere.

Hele hendes ishockey-opdragelse er sket i Rødovre, hvor hun er født og opvokset, og hvor familien stadig bor.

Som 14-årig skiftede Emily til Hvidovre, hvor hun fortsatte sin udvikling. Hun havde dog brug for endnu flere udfordringer, og blev som 17-årig hentet til Malmø. Her spillede hun et par sæsoner, inden hun kom til sin nuværende klub, Karlskrona. Sideløbende har hun været en fast del af de danske ungdomslandshold.

I Karlskrona oplevede hun for alvor den seriøsitet og vindermentalitet, som hun trives med. Kontrakten med Karlskrona-klubben kunne lade sig gøre, fordi Emily var startet på Brøndby Gymnasium i Sport hf'en, som er skræddersyet til eliteidrætsudøvere.

Vil måske være politibetjent Emily har pendlet mellem Karlskrona og Brøndby, og er blevet en integreret del af sin hf-klasse:

- Jeg har været rigtig glad for at være i hf-klassen på Brøndby Gymnasium. Jeg snakker med alle, selvom jeg har pendlet, forklarer hun.

Efter sommerferien går turen til den schweiziske storklub Bomo Thun, men Emily fastholder hf-uddannelsen på Brøndby Gymnasium. Det kommer primært til at foregå som online undervisning.

- Jeg har fået med i aftalen, at jeg kan følge undervisningen på Brøndby Gymnasium, så det er rigtig godt, fortæller Emily.

Går alt efter planen, vil hun næste sommer kunne sætte hf-huen på hovedet.

- Jeg overvejer at bruge min hf-eksamen til at søge ind hos politiet. Det er en gammel pigedrøm at blive politibetjent. Men sporten er min nummer ét, så først skal hockey have en chance, og så må vi se, fastslår Emily.

Professionel kontrakt I disse dage rejser Emily til Schweiz, der har en af de bedste kvindeligaer i ishockey. Så hun vil blive matchet på allerhøjeste niveau.

Det var en scout, der fik øje på hende i Karlskrona, og nu har hun fået en foreløbig ét-årig kontrakt, som indebærer meget gode træningsforhold, bil, lejlighed og løn.

Ifølge reglerne må der højest være fire udlændinge i klubben, så Emilys store talent har fået hende gennem noget af et nåleøje:

- Talent gør det ikke alene. Jeg har trænet benhårdt siden jeg var fire år gammel, så det er en del af min hverdag at gøre mig umage, siger Emily.

For Emily handler det om at sætte sig nogle mål og så gå seriøst efter dem. Seriøsitet er en gennemgående størrelse i Emilys verdensbillede - uanset det handler om ishockey eller uddannelsen på Brøndby Gymnasium.

Emily kender to af spillerne på det schweiziske hold - en polsk og en slovakisk spiler. Ellers er der mange nye rammer, Emily skal vænne sig til. Blandt andet et nyt sprog.

- Nej, jeg er ikke god til tysk, men de taler også engelsk og italiensk, så jeg skal nok finde på noget, lyder det fra Emily.