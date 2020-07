Isfuglen til vinterbaderne: Det bliver en perle

Se billedserie Brøndby Kommune har afsat godt 4,5 millioner kroner til det nye vinterbadehus.

Vestegnen - 03. juli 2020 kl. 06:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fantastisk udsigt til Brøndby Havn, vandet og stranden, efter at have været en tur i det iskolde vand.

Det kan medlemmerne af Vinterbadelauget Bifrost se frem til, når et nyt vinterbadehus på Brøndby Havn bliver indviet til oktober eller november.

Forleden var der rejsegilde på huset, der vil fremstå som en moderne fortolkning af de klassiske bådhuse på Brøndby Havn.

Huset ligger yderst på Brøndby Havns sydmole, og det giver mulighed for, at vinterbaderne kan hoppe i vandet i et mindre beskyttet område af havnen, lige op til huset.

Vinterbadehuset er på cirka 110 kvadratmeter, og indeholder blandt andet en 19 kvadratmeter stor sauna, opholdsrum, bad og omklædningsfaciliteter. Fra opholdsrum og sauna er der en fantastisk panoramaudsigt til vandet.

Det bliver en perle, er vinderbaderne enige om.

Har taget nogle år Ved rejsegildet erkendte Brøndbys borgmester Kent Magelund, at det har taget sin tid, fra idéen om et vinterbadehus blev født, og frem til nu.

- Men der har været et forbilledligt samarbejde mellem borgere og kommune, og vi har i fællesskab fundet den helt rigtige løsning og placering. Det er udtryk for rigtig Brøndby-ånd. Nu får vinterbaderne et hus, der bliver en del af det aktive liv på havnen og samtidig sikrer privatliv for vinterbaderne, sagde Brøndbys borgmester Kent Magelund ved rejsegildet.

Han lovede i øvrigt at hoppe i vandet med vinterbaderne ved indvielsen af huset senere på året.

Borgmester Kent Magelund roste samarbejdet mellem borgere og brugere og kommunen.

Formand for Vinterbadelauget Bifrost, Grete Bille Olesen var begejstret over, at projektet nu er nået så langt.

- Jeg kan næsten ikke få armene ned, fortalte hun.

Og oplyste, at man har besluttet at kalde huset for Isfuglen.

Grete Bille Olesen roste samarbejdet med kommunen, og pegede også på, at det har taget nogle år at nå fra idé til handling.

Vinterbadelauget Bifrost blev stiftet tilbage i 2001. Hidtil har medlemmerne - i den kolde periode af året - kunne benytte tre livredderhuse i Brøndby, Vallensbæk og Hundige til vinterbadning fra stranden. Det er dog ikke optimale faciliteter.

På et dialogmøde tilbage i 2014, mellem kommune og borgere, foreslog Ruth Swedenborg, der er en ægte ildsjæl og i dag er sekretær i Vinterbadelauget Bifrost, at der skulle bygges et hus til vinterbaderne. Så det har taget nogle år, før håndværkerne fra Logik & Co. kunne gå i gang tidligere i år. Blandt andet har der været en grundig dialog med kommune og brugere om, hvor huset skulle placeres.

Vinterbadning er en trend De nye nye hus til Vinterbadelauget Bifrost er også et udtryk for, at vinterbadning bliver mere og mere populært.

Alle vinterbadeklubber her i området med attraktive faciliteter, har lukket for tilgang eller der er ventelister.

I Vinterbadelauget Bifrost er situationen den, at man har 358 medlemmer og hele 270 på venteliste.

Flere og flere får øjnene op for det særlige kick, som vinterbadning giver. Det er en helt særlig oplevelse, som også styrker sundheden og giver positiv energi. Et koldt dyp - eller gys - og så en tur i saunaen.

Det var en enig Brøndby Kommunalbestyrelse, der i budgettet for 2020 afsatte godt 4,5 millioner kroner til det nye vinterbadehus.

Og netop den tværpolitiske tilgang satte Bifrost-formand Grete Bille Olesen ord på: Når man hopper i det iskolde vand, så bliver man blå. Når man efterfølgende sidder i den varme sauna, bliver man rød.