Irske 'håndværkere' bankede på: Fik bøder på 10.000 kroner

Vestegnen - 18. februar 2018 kl. 13:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sig nej tak til irske »håndværkere«.

Sådan lyder det enkle råd fra Midt- og Vestsjællands Politi, efter flere tilfælde, hvor irske håndværkere har tilbudt et stykke arbejde i hus eller have. Ofte afkræves folk efterfølgende et højere beløb end aftalt, eller også udføres arbejdet kun delvist eller slet ikke.

Lørdag kl. 10.27 fik politiet anmeldelse fra Lundemosen i Greve, hvor irske mænd havde banket på og tilbudt arbejde. Politiet blev tilkaldt, og tre mænd løb fra stedet, men det lykkedes politiet at anholde de tre irske mænd, der er i alderen 23, 26 og 30 år.

De blev alle sigtet for overtrædelse af dørsalgsloven, idet det ikke er tilladt at gå rundt og tilbyde tilfældige arbejde ved at ringe på døren mv.

De tre fik hver en bøde på 10.000 kroner, der blev betalt inden de igen forlod politistationen. Det var ikke første gang, at politiet havde kontakt med de pågældende, og derfor er bøderne højere end i andre tilsvarende sager.

I et andet tilfælde blev politiet kontaktet i forbindelse med, at to personer tilbød at rense fliser, hvilket de også begyndte på, hvorefter arbejdet stoppede, inden det var færdigt. Politiet anholdt en 22-årig og en 26-årig, begge fra Irland. De to fik en bøde på 7500 kroner hver, der blev betalt, før de igen blev løsladt.

Politiet holder fortsat øje med lignende sager, og er meget interesserede i at få anmeldelser om lignende forhold, så politiet kan komme frem til stedet og få det stoppet.

Erfaringen fra lignende sager er, at enten bliver arbejdet ikke udført, eller også bliver man afkrævet et meget højere beløb end det, der var aftalt på forhånd, hvorfor politiet anbefaler, at man ikke indgår aftaler med de pågældende, der ofte er meget pågående og insisterende ved deres henvendelser.

»Ofte er det ældre mennesker, som de pågældende ønsker at indgå aftaler med. Vi anbefaler derfor, at ældre familiemedlemmer bliver advaret mod at indgå aftaler med "håndværkerne',« lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi.