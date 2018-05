Involverer sig lokalt: Transportkoncern vinder pris

Adm. direktør Thomas Krøyer glædede sig over at modtage Greve Erhvervspris på vegne af transportkoncernen Leman, der har hovedsæde i Greve.

De vækster og skaber gode resultater - og dermed nye arbejdspladser, de udviser socialt ansvar over for medarbejderne, og de viser flaget lokalt.

Der var mange grunde til, at den 118 år gamle, hæderkronede danske transportkoncern Leman mandag modtog Greve Erhvervspris.

Greves borgmester Pernille Beckmann afslørede, at Erhvervscentrets bestyrelse har besluttet at uddele Greve Erhvervspris 2017 til Leman med Thomas Krøyer i spidsen for alt det gode arbejde, han og medarbejderne har gjort i de seneste år.

»Jeg har set frem til den her festlige begivenhed, hvor vi markerer, at vi har et solidt erhvervsliv, der er grobund for en kommune i trivsel. Vi har brug for innovative og veldrevne virksomheder, der som Leman går foran som et godt eksempel for andre ved at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for vores erhvervsliv og lokalsamfund: Det glæder mig at overrække erhvervsprisen til Leman og Thomas Krøyer,« sagde borgmester Pernille Beckmann.

»Thomas Krøyer er både en dygtig forretningsmand og en vellidt, engageret og sympatisk samarbejdspartner og personaleleder. Og så er Thomas jo også Greve-borger og vil Greve det godt og bidrager til en konstruktiv dialog med kommunen på hele erhvervslivets vegne. Endelig er det prisværdigt, at Leman er en uvurderlig stor støtte i Stafet for Livet. Forrige år markerede Leman sig ved på landsplan at være det stafethold i hele Danmark, som samlede tredjeflest penge ind til Kræftens Bekæmpelse.« understregede Pernille Beckmann.

Dansk Industri Roskilde/Køge Bugt havde indstillet Leman til prisen, og formanden Carsten K. Jensen præsenterede virksomheden:

»Sidste år offentliggjorde virksomheden, at de var kommet ud med det bedste resultat nogensinde. Ja, faktisk har det kørt med raketfart for virksomheden lige siden efteråret 2014, hvor Thomas Krøyer blev headhuntet til topposten i Danmarks sjette største transportkoncern. Samtidig har antallet af medarbejdere været støt stigende. Alene på hovedkontoret i Greve er der i de sidste fem år skabt omkring 20 nye arbejdspladser. Det er også meget vigtigt for virksomheden at udvise socialt ansvar over for medarbejderne og vise flaget i lokalsamfundet fx ved at være meget aktiv i Stafet for Livet. Så vi har bestemt at gøre med en fremadstormende og ansvarlig virksomhed, der fortjener at vinde Greve Erhvervspris 2017.«

Og Thomas Krøyer var glad over, at Leman, der flere gange har været indstillet til prisen, fik den i år.

»Der ligger en stor anerkendelse i at modtage Greve Erhvervspris 2017. Vi har jo rigtig mange dygtige virksomheder i vækst, der gør en ekstraordinær indsats på forskellig vis. Så jeg er naturligvis stolt over, at Leman fik prisen den her gang,« sagde Thomas Krøyer.