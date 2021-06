Bossard Denmark A/S på Avedøre Holme har etableret et solcelleanlæg, der gør virksomheden selvforsynende med el.

Investerer millioner i solceller: Virksomhed bliver selvforsynende

Vestegnen - 28. juni 2021 kl. 06:44 Kontakt redaktionen

Virksomheden Bossard i Hvidovre etablerede i maj 2020 en solcellepark på størrelse med halvanden håndboldbane på taget. For nylig kunne Bossard fejre sin første dag som 100 procent selvforsynende med el, og håber, det kan være med til at inspirere andre virksomheder.

Den 14. maj i år var en vigtig dag i Bossards historie. Det var nemlig den danske divisions første dag som 100 procent selvforsynende med el.

For 12 måneder siden, i maj 2020, satte virksomheden turbo på sine grønne initiativer, da man indviede en solcellepark bestående af 735 solcellepaneler på taget af virksomhedens domicil på Stamholmen i Hvidovre.

Solcelleparken producerer i gennemsnit 220 megawatt om året, hvilket gør Bossard næsten selvforsynende, når det kommer til strøm. En bedrift, man glæder sig over i virksomheden:

- Vi ser den grønne omstilling som et fælles ansvar, der ikke påhviler enkelte brancher. Vi vil gøre vores for at sikre, at den strøm, vi benytter, er så bæredygtig som mulig. På kun 12 måneder er det lykkedes os at gå fra traditionel til bæredygtig strøm, og vi håber, det kan være til inspiration for andre virksomheder, der også gerne vil den grønne omstilling, siger Anders Thielfoldt, adm. direktør i Bossard Danmark.

Almindelig sund fornuft Foruden solcelleparken har Bossard også igangsat flere andre bæredygtige initiativer, herunder energibesparende LED-lys og træplantning. De grønne initiativer er ikke nødvendigvis sat i søen, fordi det er en god forretning, men ganske enkelt fordi, det giver god mening.

- Vi har fokus på at gøre de rigtige ting i det daglige for at minimere vores miljøaftryk. Vi har fx installeret LED-lys på hele matriklen, ændret affaldssortering- og håndtering, etableret en frugtplantage og besluttet kun at købe vindenergi. Og så har vi for nylig investeret i et batteri til lagring af solenergi, så vi har strøm døgnet rundt, og ikke kun når solen skinner, siger Anders Thielfoldt.

- Som moderne arbejdsgiver vil vi gerne skabe en kultur, hvor vores medarbejdere er stolte over den virksomhed, de repræsenterer. Og vi oplever heldigvis, at vores medarbejdere tager et stort ansvar i forhold til at videreudvikle og bidrage til vores grønne initiativer. For os er det vigtigt, at det, vi gør, snarere er sund fornuft end bare god forretning, tilføjer Anders Thielfoldt.

Første skridt er det sværeste Ifølge Bossard-direktøren er de første skridt de sværeste. Men allerede nu oplever han stor opbakning til projektet.

- For nogle virksomheder kan det være svært at komme i gang. Men når du har taget første skridt, føles det helt naturligt, fordi det er tydeligt, at medarbejdere og kunder bakker op om de ting, vi gør. Allerede nu er de miljømæssige besparelser tydelige, og forretningsmæssigt er det helt klart en god investering på den lange bane. Derfor håber vi også, at flere vil gøre det samme, siger Anders Thielfoldt.

Bossard Denmark A/S er en af markedslederne inden for salg af befæstelse og andre industrikomponenter. Virksomheden er specialist inden for C-parts, logistikløsninger og ingeniørrådgivning og servicerer omkring 2.000 skandinaviske produktions- og industrivirksomheder.