Intet gennembrud for erhvervsuddannelser

Vestegnen - 17. august 2020 kl. 19:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er udsigt til mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år - og i værste fald kan det komme til at gå ud over vækst og velfærd.

Alligevel er der ingen af kommunerne på Vestegnen, der lever op til den politiske målsætning på landsplan om, at 25 procent af afgangseleverne i grundskolen skal vælge en erhvervsuddannelse.

Lang vej igen I nogle kommuner kan der noteres en stigning fra 2017 til 2020 - men der er også kommuner, hvor udviklingen er markant negativ. Det er eksempelvis Rødovre, hvor andelen af afgangselever, som vælger en erhvervsuddannelse, er faldet fra 18,3 procent i 2017, til 12,3 procent her i 2020.

I Hvidovre, Glostrup og Brøndby er udviklingen langt mere positiv, men der er langt op til målsætningen om 25 procent.

Erhvervsuddannelse på vestegnen Tallene viser for hver kommunen, hvor mange procent af afgangseleverne fra grundskolen, der valgte en erhvervsuddannelse i henholdsvis 2017 / og 2020 / og ændringen.

Høje-Taastrup: 21,1 / 21,8 / + 0,6

Hvidovre: 16,7 / 20,3 / + 3,7

Glostrup: 12,6 / 20,3 / + 7,7

Brøndby: 12,7 / 20,0 / + 7,3

Ishøj: 22,9 / 18,7 / - 4,1

Albertslund: 20,3 / 16,1 / - 4,2

Vallensbæk: 13,9 / 12,7 / - 1,2

Rødovre: 18,3 / 12,3 / - 6,0

Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet.

Og det er nedslående læsning for de virksomheder, som ser ind i en fremtid med mangel på faglærte medarbejdere. Der er allerede taget mange initiativer for at få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne fremfor at tage en gymnasieuddannelse. Lige lidt har det altså hjulpet.

På Vestegnen er der langt op til de 25 procent. Bundskraberen er Rødovre, hvor kun 12,3 procent af afgangseleverne i 2020 har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Også Vallensbæk, Albertslund og Ishøj ligger under 20 procent.

Skal gøres mere attraktivt - Det er lidt deprimerende at læse tallene.

Sådan lyder det fra Ole Heinager, der er direktør for Next Uddannelse, som har erhvervsskoler og gymnasier i hele det storkøbenhavnske område. På Vestegnen har Next to gymnasier og tre store erhvervsskoler.

At få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, er ikke som sådan Next's ansvar - selvom man meget gerne ser det, og gør meget for at tiltrække de unge.

- Vi skal gøre erhvervsuddannelserne mere kendte. Hos de unge, hos deres forældre, hos uddannelsesvejlederne. De fleste ved jo godt, hvad en tømrer eller en frisør er, men at man også kan få en erhvervsuddannelse som industritekniker, komme ud og få et godt job til 35.000 kroner om måneden, og arbejde med computer og programmering, det ved de færreste, og det skal vi have lavet om på, siger Ole Heinager.

- Vi skal have et øget samarbejde med grundskolerne, blandt andet så eleverne kan tilbydes valgfag, som foregår på erhvervsskolerne. Grundskolen skal efter min mening i langt højere grad fokusere på de praktiske færdigheder, siger Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Ole Heinager så gerne, at der skete forbedringer og ændringer, som kunne gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge.

Fx har de unge kun 20 ugers introduktion i grundforløbet, inden de skal foretage uddannelsesvalget. Det er svært at konkurrere med i forhold til gymnasiet, hvor de unge er sammen meget længere tid og har langt bedre mulighed for at skabe netværk og relationer. Jeg så gerne, at der var bedre tid - fx et år - ved starten af erhvervsuddannelserne, inden de unge skulle foretage deres valg, siger Ole Heinager.

Nyt campus på Vestegnen Det handler også om de fysiske rammer, og om det ungdomsmiljø, der kan skabes på de enkelte erhvervsskoler. Og særligt i det storkøbenhavnske område, er der en udfordring.

- Grundene er dyre i hovedstadsområdet, så man kan ikke bare bygge nyt, selv om vi gerne ville. Vi gør, hvad vi kan, med de rammer, som vi nu engang har også økonomisk, understreger Ole Heinager.

Han henviser til, at Next Uddannelse har skabt et nyt campusområde på Vejlebrovej i Ishøj. Det er penge fra salget af den gamle erhvervsskole, som nu er omdannet til kommunalt sundhedshus, der er investeret i det nye campus.

- Her får vi et fælles ungdomsmiljø med både erhvervs- og gymnasieuddannelser, og vi har investeret 20 millioner kroner i helt opdaterede rammer, blandt andet lækre multiværksteder, opholds- og kantineforhold. Jeg håber, at det vil øge søgningen, siger Ole Heinager.

Next Uddannelse har så at sige et ben i hver lejr. Og der kan være en afsmittende effekt i, at Next netop har åbnet et spritnyt Vestskoven Gymnasium i Albertslund, hvor elevtallet bare er vokset markant.

- Og det er jo godt, særlig set med Vestegnsøjne, hvor vi gerne vil øge de unges uddannelsesniveau generelt, men det kan også have indflydelse på søgningen til erhvervsuddannelserne.

- Det er også på Vestegnen, at der er grupper af unge, som kommer fra en baggrund, hvor der ikke er tradition for faglærte uddannelser. Det er også noget, vi skal arbejde med. At vi får gjort en erhvervsuddannelse til noget ærefuldt, som der også er penge i, tilføjer Ole Heinager.