Se billedserie Luftfoto af krydset Hovedvejen og Ring 3 fra 25. marts 2020. Dette er blandt de første kryds, hvor de nye, intelligente lyssignaler tages i brug, når ombygningen af krydset bliver færdigt i begyndelsen af 2021. Foto: Dragør Luftfoto

Intelligente trafiksignaler til letbanen

Vestegnen - 16. juni 2020 kl. 07:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedstadens Letbane og firmaet ITS Teknik har netop indgået aftale om at skifte lyssignaler ved de 63 lyskryds, som den kommende letbane på Vestegnen vil passere.

De nye signalanlæg tilpasser sig den aktuelle trafik og sikrer fremkommeligheden for både letbanen og trafikanter både langs med og på tværs af Ring 3.

Hovedstadens Letbane ruller af sted i 2025 mellem Ishøj og Lyngby, men inden da er der andet godt nyt for trafikanterne på Ring 3. Samtidig med anlægsarbejdet bliver alle lyskryds på den 28 kilometer lange strækning nemlig udskiftet og erstattet af mere intelligente signalsystemer, der bedre er i stand til at måle og tilpasse sig trafikken, så både trafikanter på selve Ring 3 og fra siderne vil opleve et bedre flow i trafikken.

- Vi er rigtig glade for, at byggeriet af letbanen også betyder fordele for den øvrige trafik, og vi bliver blandt de første, som kommer til at tage de nye, intelligente lyssignaler i brug, når ombygningen i krydset mellem Hovedvejen og Ring 3 bliver færdigt i begyndelsen af 2021. Det er et stort kryds med mange bilister og cyklister hver dag, og jeg kan kun hilse tiltag velkomne, der får trafikken til at glide bedre, siger John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune.

I Hovedstadens Letbane er der også glæde over, at en af projektets milepæle er i hus.

- Driftsikkerhed er en af de vigtigste faktorer, vi kigger på, når vi planlægger hvilke materialer og systemer, som skal indgå i den nye letbane. Med de nye signalanlæg får vi sikret, at letbanen ikke skal vente unødigt ved lyskryds samtidig med, at den øvrige trafik på Ring 3 og på tværs af Ring 3 også får bedre fremkommelighed, siger Patrik Magnusson, projektdirektør i Hovedstadens Letbane.

Det er firmaet ITS Teknik, der har vundet udbuddet med at levere og installere de nye signalanlæg. Kontrakten omfatter også drift og vedligehold frem til 2028 og har en værdi på cirka 70 millioner kroner.

- Vi er meget glade for at være leverandør til et af de største infrastruktur-projekter i Region Hovedstaden i disse år, og ser frem til at skulle sikre en glidende afvikling af trafikken, siger salgschef Lars Hougaard Jakobsen fra ITS Teknik.

De nye signalanlæg bliver sat op fra efteråret 2020 og frem til midten af 2023. Alle de nye signaler bliver sat op, når der i forvejen er anlægsarbejder i krydsene på strækningen. Udskiftningen af signalanlæg kommer derfor ikke til at påvirke trafikken yderligere i anlægsperioden.