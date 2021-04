Borgerforum for Fremtidens Brøndby Strand mødtes virtuelt for første gang.

Input til fremtiden: Borgerforum samlet

Godt 35 engagerede borgere fra Brøndby Strand så forleden hinanden virtuelt i øjnene for første gang. De er nu konstitueret som Borgerforum for Fremtidens Brøndby Strand.

Opgaven for de frivillige kræfter er at give input og ideer til kommunens sekretariat for Fremtidens Brøndby Strand - og være med til at diskutere og give feedback på projektets mange dele. På programmet til borgerforums første møde var den vision og de fire fokusområder, som kommunalbestyrelsen arbejder med og skal beslutte til maj - og som borgerforum altså gav deres besyv med på.