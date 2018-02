Vestegnen blev tilsidesat, da der blev uddelt penge fra støjpuljerne.

Ingen støj-penge til Vestegnen

Vestegnen - 07. februar 2018 kl. 17:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et åbent brev til politikerne på Christiansborg retter Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K) skarp kritik af, at Vestegnen igen er blevet overset, da der skulle uddeles penge til bekæmpelse af trafikstøj.

Vallensbæks borgmester har en meget klar opfordring til politikerne i Folketinget: »Få nu gjort noget ved trafikstøjen på Vestegnen - det handler simpelthen om borgernes livskvalitet og helbred.«

Henrik Rasmussen skriver i sit brev:

»Trafikstøj er et stort problem for mange borgere på den københavnske vestegn. I min egen kommune, Vallensbæk, er over 70 procent af borgerne generet af trafikstøj. Støjen kommer primært fra de store, statslige motorveje, hvor trafikken kun er steget gennem årene.

Flere rapporter, blandt andet en hvidbog udgivet af den grønne partnerorganisation Gate 21, påviser, at støj er skyld i sygdom, forringet livskvalitet og dødsfald.

Nu har et flertal i Folketinget fordelt midlerne fra de puljer, der kan betale for støjafskærmning - og igen må vi konstatere, at pengene er gået til andre steder end Vestegnen.

Vallensbæk gennemskæres af to statslige motorveje og snart også jernbanen mellem København og Ringsted. Men støjafskærmningen halter bagefter. Staten anlægger nye, store og støjende infrastrukturer uden at tage højde for det samlede støjniveau for de mange borgere. Når staten vælger at lægge motorveje og jernbaner gennem kommunerne, må det være en bunden opgave for staten også at skærme af for støjen.

Skiftende transportministre har været på besøg hos os og har hver især høfligt anerkendt problemets omfang. Besøgene er hver gang endt med en halvkvædet vise om, at vi jo kan håbe på at få del i nogle af støjpuljerne.

Støjpuljerne for 2018 er nu fordelt til Bjæverskov ved Køge, Taulov på Fyn, Hillerød og Tapsøre i Sønderjylland. Vi i Vallensbæk - med nogle af landets mest trafikerede motorveje - står tilbage med et stort nul og et stigende støjproblem.

Mange borgere i Vallensbæk kan ikke bruge deres haver - de kan ikke engang åbne deres vinduer. Så kære politikere på Christiansborg: Få nu gjort noget ved trafikstøjen på Vestegnen - det handler simpelthen om borgernes livskvalitet og helbred,« skriver Vallensbæks borgmester.