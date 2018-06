Det er informationstavler af denne type, der nu tændes igen. Foto: Kenn Thomsen

Information på motorvejen: Elektroniske tavler tændes igen

Vestegnen - 11. juni 2018 kl. 07:23

Her til formiddag, mandag tænder Vejdirektoratet igen de elektroniske hastigheds- og informationstavler på Motorring 3 og på M12 Frederikssundsmotorvejens tilslutning til Motorring 3.

Tavlerne hænger primært på store portaler henover motorvejen og bruges til at vise hastighedsgrænser og orientere trafikanterne om kø-varslinger og ekstraordinære hændelser på vejnettet.

De blev slukket for godt et år siden som følge af udløbet af de årlige puljemidler, der blev brugt til at drive dem. Men nu har Vejdirektoratet fundet finansiering til at genoptage driften af informationstavlerne på én af de mest trafikerede strækninger i Hovedstadsområdet.

Beslutningen om at tænde tavlerne på M3 igen hænger sammen med, at netop denne vej i de kommende år bliver berørt af det store anlægsarbejde med at anlægge Hovedstadens Letbane, der går i gang inden længe.

»Vi er på vej ind i en periode, hvor vi får stor brug for at kunne kommunikere med trafikanterne om de trafikale konsekvenser, som anlægsarbejdet med letbanen kan have for vores veje, og i den forbindelse ser vi tavlerne som et oplagt redskab,« siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

Det er planen, at informations-tavlerne vil være i drift frem til 2021.

Når tavlerne bliver tændt i dag mandag, vil de af praktiske årsager kun vise faste hastighedsgrænser uanset trafiksituationen på vejene. Først i morgen, tirsdag vil tavlerne kunne bruges til at justere hastighedsgrænserne, så trafikken på vejene glider bedst muligt.

Da tavlerne har været slukket i en længere periode, vil de i de første uger skulle justeres i forhold til de trafikale forhold. Derfor kan trafikanterne opleve, at tavlernes angivelser ikke er helt præcise i starten.

I alt bliver der tændt 143 elektroniske tavler på henholdsvis M3 og M12 Frederikssundsmotorvejen.