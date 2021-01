Info-aftener bliver virtuelle

Lige nu står den på fjernundervisning på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, og når der de kommende uger holdes informationsaftener, så sker det også online. Corona-restriktionerne gør det simpelthen umuligt at afholde traditionelle informationsaftener for kommende elever.

Her er der mulighed for at få et indtryk af gymnasiet, og at chatte med gymnasiet om de spørgsmål, man har.