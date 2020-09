Se billedserie De nye industriuddannelser i Ishøj har fået en god start. Foto: Morten Holtum

Send til din ven. X Artiklen: Industriuddannelser får god start på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Industriuddannelser får god start på Vestegnen

Vestegnen - 02. september 2020 kl. 11:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der uddannes nu også værktøjsmagere, industriteknikere og industrioperatører hos Next Uddannelse på Vestegnen. Det er kendsgerningen, efter erhvervsskolen er lykkedes med at udbyde uddannelsernes grundforløb i Ishøj fra denne sommer.

I alt 17 elever er startet på en af de tre uddannelser, og det glæder Next-direktør Ole Heinager.

- Mange virksomheder mangler eller forventer i fremtiden at mangle kvalificeret faglært arbejdskraft, og det gælder særligt nogle af de brancher, som de nye uddannelser retter sig mod. At få flere elever ind på uddannelserne er derfor en rigtig god nyhed både for industrien, Vestegnen og de unge selv, siger Ole Heinager og forklarer videre:

- Vi håber naturligvis, at vi kan bygge videre på optaget, og at der på sigt vil være endnu flere unge fra Vestegnen, som søger ind på en af industriuddannelserne.

Åbningen af de nye uddannelser sker i forbindelse med en større modernisering af Next's lokaler på Vejlebrovej i Ishøj. Der er blandt andet etableret et moderne innovations- og teknologiværksted.

Et nyt værksted er lidt federe

Det værksted skal værktøjsmager-, industritekniker-, industrioperatør-, og smedeelever dele i fællesskab. Og det giver rigtig god mening, da industrioperatøruddannelsen i Ishøj får fokus på metal, så der udelukkende er tale om metaluddannelser.

21-årige Niclas Pedersen er en af de nye elever, og han synes, det er spændende at være med til at starte noget helt nyt op.

- Vi får muligheden for at sætte præg på og standarden for, hvordan det kommer til at foregå. Det er også en chance for være et godt forbillede og eventuelt være en del af noget, som betyder, at det kan være bedre for andre fremadrettet. Og så ikke mindst at få en fed uddannelse, siger Niclas Pedersen, som er startet på værktøjsmageruddannelsen på Next i Ishøj.

Også 23-årige Patrick Oxfeldt synes, at det er fedt at få lov til en ny begyndelse.

- Et gammelt værksted er også fint, fordi det er afprøvet og testet. Men et nyt værksted er bare lidt federe, fordi man kan være med til at starte det op, siger Patrick Oxfeldt, der ligeledes er startet på værktøjsmageruddannelsen på Next i Ishøj.

En vej til at sikre fremtidens arbejdskraft

Ud over at gå på samme værksted, kan værktøjsmager-, industritekniker-, industrioperatør-, og smedeeleverne glæde sig til, at de i løbet af det næste halve år skal samarbejde om at løse et tværfagligt projekt, hvor alle fagligheder bringes i spil. Projektet er støttet af Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord).

Next Uddannelse København udbyder fortsat hovedforløbene på skolen i Emdrup, og Ishøj-eleverne skal derfor videre efter det første halve år.

- Eleverne vil til den tid have en læreplads, som de, som det altid har været, skal rejse til på praktikforløbene, så krav om mobilitet er ikke noget nyt for eleverne. Til gengæld tror og håber vi, at et grundforløbsudbud helt generelt kan øge interessen for uddannelserne og sikre en bedre rekruttering af fremtidens arbejdskraft, siger Ole Heinager.

Next Uddannelse udbyder industriuddannelserne i Ishøj med start både i januar og august.