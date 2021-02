I 2022 vil de moderne boliger hvis alt går efter planen, står færdige. Der er tale om i alt 215 boliger samt et P-hus. Illustration: Casa A/S

Industrigrund bliver til moderne boligområde

Vestegnen - 03. februar 2021 kl. 07:04 Kontakt redaktionen

I disse år bliver Kirkebjergområdet i Brøndby udviklet fra at være industriområde til attraktivt boligområde. Indtil for nyligt henlå grunden som et gammelt, faldefærdigt erhvervsområde med forskellige autoværksteder, men det bliver der nu lavet om på gennem en omfattende forskønnelse.

Entreprenørselskabet CASA A/S leverer i 2022 et nøglefærdigt projekt på 215 boliger i Kirkebjerg og opførelsen er netop blevet sat i gang.

Inden aftalen blev indgået, har CASA arbejdet på udviklingen af en lokalplan i tæt samarbejde med tidligere grundejer, Brøndby Kommune og arkitekterne fra Norconsult/Skovhus Arkitekter. Byggetilladelsen blev endeligt givet i december 2020, og i disse dage gøres byggepladsen klar til første spadestik.

- Projektet, som har adresse på Søndre Ringvej 33a, red.) er et eksempel på, hvad CASA kan, når vi er allerbedst. I tæt og godt samarbejde med både de tidligere grundejere og bygherre udvikler vi et trist område af Storkøbenhavn til et fantastisk boligområde, som vi, som totalentreprenør, står for opførelsen af. Her bliver fokus på det grønne, gode liv og plads til mennesker i alle aldre, siger Torben Modvig, CEO i CASA A/S og tilføjer:

- Det positive samarbejde med de offentlige instanser - især i en tid som den, vi lever i nu - er uvurderligt. Brøndby Kommune har tydeligvis stærke visioner for både byen og borgerne, og vi ser frem til at udleve de visioner i de kommende år.

Plads til det gode liv Det kommende boligområde på Søndre Ringvej 33a har kort afstand til København, og de fremtidige beboere får desuden glæde af den kommende letbane. De mange nye etagemeter rummer i alt 215 boliger samt et P-hus med plads til ca. 130 biler. Lejlighederne vil være i forskellige størrelser; moderne boliger med adgang til grønne fællesområder i gårdarealerne såvel som på tagterrasser.

- Når der skabes et helt nyt boligområde, er det ikke blot boligerne i sig selv, der gør området attraktivt. Infrastruktur, pasnings- og indkøbsmuligheder er mindst ligeså vigtige punkter, når man skal vælge sit kommende hjem. Med de planer, kommunen har for Kirkebjerg, ser vi et kæmpe potentiale for området, siger Torben Modvig.

Projektet på Søndre Ringvej 33a er en del af den samlede helhedsplan for udvikling af Kirkebjerg, som skal sikre let adgang til handel og infrastruktur. CASA opfører desuden Stationsparken i Kirkebjerg, der ligeledes er beliggende ved Søndre Ringvej. Begge projekter står færdigbygget i anden halvdel af 2022, og udlejning påbegyndes således i foråret 2022.