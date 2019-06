Nanna Maaløe er nu tilbage på den gynækologiske obstetriske afdeling på Hvidovre Hospital.

Indsats fra Hvidovre: Færre dødfødsler i Tanzania

Antallet af dødfødsler er faldet med 33 procent på et stort hospital i Tanzania. Det skyldes et omfattende samarbejdsprojekt, som har indført klare kliniske retningslinjer og enkel træning under ledelse af reservelæge og ph.d. Nanna Maaløe fra Hvidovre Hospital.

12.000 kvinder føder hvert år på hovedhospitalet på Zanzibar i Tanzania, hvor hver fødselshjælper tager sig af mellem tre og seks fødende kvinder samtidig. Ressourcerne er få, og den fødselsrelaterede dødelighed er høj.

Men efter de lokale fødselshjælpere har deltaget i et projekt, hvor de har udviklet realistiske kliniske retningslinjer, der er tilpasset virkeligheden på fødestedet, og relateret træning, er dødfødsler faldet med 33 procent.

Projektet, som går under navnet PartoMa, er introduceret af reservelæge Nanna Maaløe fra den gynækologiske obstetriske afdeling på Hvidovre Hospital i samarbejde med forskere fra Københavns og Amsterdams universiteter. Nanna Maaløe forsvarede for nyligt sin ph.d. herom.

De gode resultater betyder, at Danida nu har bevilget 12 millioner kroner til et større implementeringsstudie, hvor Nanna Maaløe og kolleger skal undersøge, hvordan metoderne kan bredes ud til andre fødesteder i Tanzania. Hvidovre Hospital er partner i dette femårige studie, og foruden Nanna Maaløe deltager overlæge Josephine Obel og reservelæge Monica Lauridsen Kujabi.

En ven i lommen Baggrunden for de gode resultater er en forholdsvis enkel og billig intervention med praktisk træning af medarbejdere og en lommeguide, der med grafik og konkrete realistiske retningslinjer viser, hvad sundhedspersonalet skal gøre i de forskellige faser i en fødsel.

- Fødselshjælperne ser død hver eneste dag, og vi kunne mærke, at de virkelig gerne ville dygtiggøre sig. 60-70 procent af afdelingens læger og sygeplejerske-jordemødre mødte op til træningen, som blev afholdt hver 3. måned og var ulønnet og foregik i deres fritid. De kalder lommebogen for en »ven i lommen«, fordi den helt konkret viser dem, hvad de skal gøre under fødslen - med de hjerteskærende få ressourcer de har til rådighed, fortæller Nanna Maaløe.

Hun beskriver forholdene på fødestedet på Zanzibar som meget langt fra danske forhold, både for de fødende og for personalet:

- Det er et meget stort fødested med 12.000 fødsler om året, som alle blev håndteret i blot to rum: et rum med 18 senge, hvor kvinderne opholdt sig indtil pressefasen - ofte to i hver seng - og et andet rum til selve fødslen, hvor katte under sengene sørgede for at holde rotterne af vejen, fortæller Nanna Maaløe.

Fødeafdelingen har tillige en stor udskiftning af medarbejdere.

- Det var tydeligt for os, at mange af de ansatte var dårligt uddannede til det ansvar de stod med. De havde ingen fælles beslutningsværktøjer at forholde sig til, og WHOs guidelines, som var tilgængelige, var langt fra deres virkelighed og ofte uopnåelige. Så det endte typisk med, at gravide ventede for længe med dårlig hjertelyd, mens andre blev overbehandlet med eksempelvis kejsersnit.

Efter fire år kører den enkle og billige intervention fortsat på Zanzibar, hvor den nu er udbredt på øriget, og ifølge Nanna Maaløe strømmer sundhedspersonalet til for at deltage i træningen efter arbejde - der trænes cirka 150 sundhedshjælpere hver 3. måned og mange er gengangere.